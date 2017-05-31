Создатели мультфильма "Три Богатыря и Морской царь" удостоены премии "Мультимир"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Создатели мультфильма "Три Богатыря и Морской царь" удостоены индустриальной анимационной премии "Мультимир". Церемония награждения по итогам зрительского интернет-голосования прошла в 75-м павильоне ВДНХ.

В главной номинации "Лучший российский анимационный полнометражный фильм" победу одержала лента "Три Богатыря и Морской царь" студии "Мельница". Лучшим российским сериалом признаны "Малышарики" ("Рики"), в категории "Лучший герой российского анимационного фильма" назван Крош из "Смешариков", а звание лучшей героини в аналогичной "женской" номинации зрители отдали Маше из сериала "Маша и Медведь" студии Анимаккорд.

Мультипликационный фильм "Зверополис" киностудии Walt Disney назван "Лучшим зарубежным анимационным полнометражным фильмом", сериал "Щенячий патруль" завоевал победу как "Лучший зарубежный анимационный сериал", при этом лучшим иностранным анимационным героем признан Гонщик из "Щенячьего патруля", а лучшей героиней стала Свинка Пеппа из одноименного сериала.

Как сообщил ТАСС генеральный директор премии Александр Саблуков, вручение наград за успешные анимационные проекты "будет способствовать развитию рынка, консолидации его участников, в числе которых анимационные студии, производители детских товаров, правообладатели, медиакомпании". "Премия "Мультимир" призвана стимулировать рост профессионального уровня в индустрии детства и увеличения на российском рынке доли детских товаров, производимых по анимационным лицензиям", - сказал он.

Город-сказка

С 31 мая по 4 июня в 75-м павильоне ВДНХ проходит фестиваль развлечений для детей "Мультимир", он приурочен ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. В павильоне ВДНХ вырос целый город, состоящий из множества игровых площадок - ведущие анимационные студии России и зарубежья воссоздали в реальности сказочные миры своих мультфильмов, чтобы юные посетители смогли окунуться в атмосферу волшебства.

На фестивале дети смогут встретиться с самыми популярными героями мультфильмов, побывать в сказочных мирах любимых мультсериалов, от души повеселиться, поиграть, принять участие в конкурсах, посмотреть грандиозный концерт и парад мультипликационных персонажей. Детей ожидает встреча с героями мультфильмов "Свинка Пеппа", "Аркадий Паровозов", "Смешарики" и "Маша и медведь". Мультгерои не только будут встречаться на всей территории праздника, но и несколько раз пройдут по центральной аллее "Мультимира" парадом.

По словам исполнительного директора Ассоциации анимационного кино Ирины Мастусовой, первый фестиваль "Мультимир" показал, насколько удачным может быть формат выставки, где производители анимации взаимодействуют со своими зрителями напрямую, и стал "по-настоящему грандиозным праздником". "С одной стороны, это замечательная возможность для ребят познакомиться вживую с любимыми мультгероями. С другой - это уникальный опыт для студий, которым впервые выпала возможность поработать непосредственно со своей аудиторией в таком большом масштабе", - сказала она.

Организаторами фестиваля выступают ВГТРК, компания "Цифровое телевидение", ВДНХ, Ассоциация анимационного кино и компания "0+ Медиа". В мероприятии принимают участие крупнейшие анимационные студии России, лицензионные агентства, представляющие международные анимационные бренды, и ведущие компании индустрии детских товаров.