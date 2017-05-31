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Аниматоры просят Путина присвоить зданию "Союзмультфильма" статус анимационного технопарка

Культура
31 мая, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Ранее "Союзмультфильм" получил статус индустриального партнера инновационного центра "Сколково"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские аниматоры попросили президента России Владимира Путина присвоить новому зданию "Союзмультфильма" статус анимационного технопарка "Дом российской анимации".

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"Сегодня "Союзмультфильм" получил ключи от нового здания, расположенного на ул. Академика Королева, 21, и начинает официальный переезд", - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Она напомнила, что накануне "Союзмультфильм" получил статус индустриального партнера инновационного центра "Сколково", и "надеется получить разрешение распространить все те льготы, которые даст партнерство, на все здание и все студии, которые станут частью технопарка".

Будущее технопарка

По словам Слащевой, планируется, что "будущий технопарк со временем вместит 400-500 сотрудников, которые, по предварительным расчетам, смогут производить до 30-35 часов контента в год". Также запланировано открытие филиалов в регионах РФ (Санкт-Петербург, Воронеж).

В Китае, напомнила председатель правления "Союзмультфильма", являющемся одной из ведущих анимационных держав, где анимация включена в федеральную программу развития экономики, существует более 30 технопарков. По словам Слащевой, крупнейший технопарк в Ханчжоу вмещает 300 студий и производит 20 тыс. минут (контента) в год. Она считает, что развитие технопарка может быть, в частности, поддержано через субсидирование обучения анимационных специалистов среднего звена для работы в технопарке и обеспечение льготной ставки аренды для профильных арендаторов.

Государственная поддержка

Также участники встречи обсудили перспективы российской анимационной отрасли и комплекс мер, необходимых, чтобы совершить качественный рывок в ее развитии. Была затронута тема государственной поддержки, в которой  нуждаются российские студии. Для устойчивого роста, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, считают эксперты, анимационной отрасли необходимо принятие долгосрочной комплексной стратегии развития, которая бы предусматривала поддержку со стороны государства по ряду направлений, в том числе - развития технологической базы, поддержки производства и экспорта, а также комплекс мер налоговой поддержки и усиление борьбы с контрафактом.

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