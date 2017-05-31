Фильм Кустурицы "По млечному пути" получил "Золотого Витязя" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Лучшим художественным фильмом XXVI Международного кинофорума "Золотой Витязь" признана картина сербского режиссера Эмира Кустурицы "По млечному пути". Церемония закрытия фестиваля состоялась в Севастополе в Русском драматическом театре им. Луначарского.

"Приз "Золотой Витязь" присуждается фильму Эмира Кустурицы "По млечному пути", я эту награду лично вручу ему в Белграде", - объявил президент кинофорума, народный артист России Николай Бурляев.

"Серебряный Витязь" был присужден британскому режиссеру Кену Лоучу за художественный фильм "Я, Дэниел Блэйк", были также вручены два "Бронзовых Витязя" в этой номинации - режиссеру Дмитрию Киселеву за фильм "Время первых" и режиссеру из Болгарии Иглику Трифонову за картину "Прокурор, защитник, отец и его сын".

"Золотой Витязь" в номинации полнометражных игровых телефильмов присужден фильму "Тихий Дон" Сергея Урсуляка, "Серебряный Витязь" в этой номинации достался Карену Шахназарову за "Анну Каренину", а "Бронзовый Витязь" был присужден картине Константина Максимова "Маргарита Назарова".

"Золотые", "серебряные" и "бронзовые" витязи были вручены в шести номинациях - за художественные, документальные короткометражные и полнометражные, детские, анимационные фильмы, а также за студенческие кинодебюты. Награды получили авторы из разных стран, в том числе Болгарии, Сербии, России.

Ранее сообщалось, что на торжественном открытии фестиваля 22 мая президент "Золотого Витязя" Бурляев объявил, что в 2017 году высшая награда "Золотого Витязя" - Золотая медаль за выдающийся вклад в кинематограф имени Сергея Бондарчука - присуждается Кустурице. Кроме того, на закрытии кинофорума было объявлено, что диплом за лучшую женскую роль получила Моника Беллуччи, снявшаяся в этом фильме Кустурицы. Диплом за лучшую мужскую роль получил белорусский актер Владимир Гостюхин за фильм "Поцелуй осени".

Письмо президенту

Итогом кинофорума стало также открытое письмо, которое участники направили в адрес президента РФ Владимира Путина. В нем они изложили предложения по усовершенствованию государственной культурной политики. Среди них, в частности, - увеличение финансирования госкультуры, вывод госкультуры из сферы рыночных отношений, в том числе речь идет и о кинематографе.

Помимо этого, предложено воссоздать государственное ведомство "Госкино России", отвечающее за выполнение указа президента об основах государственной культурной политики в области кинематографии; ввести системное, процентное планирование фильмов для детей и подростков, анимационного, дебютного, авторского кино; восстановить государственную систему кинопроката, создав порядка 20 тыс. новых кинотеатров.

В письме также отмечается, что кинофорум "Золотой Витязь" проходит под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека" и "феномен этого форума позитивного кино отмечен работниками правоохранительных органов и медицины - во всех регионах России, в которых проходил "Золотой Витязь" зафиксировано резкое снижение показателей преступности, наркомании, самоубийств". Поэтому участники просят просчитать экономический эффект, который будет достигнут благодаря новой позитивной государственной культурной политике, снижающей в обществе эти социальные недуги.

Кинофорум "Золотой Витязь"

Международный кинофорум "Золотой Витязь" проходит в Севастополе уже в третий раз. Три года назад руководство форума и правительство Севастополя подписали бессрочный договор о сотрудничестве, согласно которому "Золотой витязь" стал генеральным провайдером культурных программ города. Помимо этого, "Золотой Витязь" объединяет кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство и проводит свои мероприятия по всей России. В этом году на кинофоруме было представлено 225 кинокартин, 183 из них - конкурсные работы.