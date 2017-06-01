Более 400 книгоиздателей представили свои новинки в Нью-Йорке на BookExpo 2017

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Крупнейшая в Северной Америке книжная выставка BookExpo 2017 открылась в Нью-Йорке. На ней представлены более 400 книгоиздательских компаний США, Великобритании, Канады, Китая, Вьетнама, стран Ближнего Востока, и выпущенная ими художественная, научно- популярная, религиозная, мемуарная, детская литература, альбомы по искусству и архитектуре, кулинарные книги и другая полиграфическая продукция. Российские компании в нынешней выставке не участвуют.

Среди знаменитостей, приглашенных выступить на круглых столах в дни выставки - всемирно известные писатели Дэн Браун, Маргарет Этвуд, Кори Доктороу, Джеймс Паттерсон и другие. Впервые эти дискуссии будут транслироваться в режиме онлайн в Facebook.

"Мы знаем, что тысячи людей хотели бы посетить книжную выставку, и трансляция выступлений известных авторов даст возможность всем почитателям их творчества ознакомиться с их творческими планами, - сообщил журналистам перед открытием выставки представитель оргкомитета Брайан Макдональд. - Читатели в разных странах мира смогут в режиме реального времени наблюдать за событиями и ощущать себя участниками дискуссий с участием их любимых авторов".

Читательская аудитория меняется

Во время выставки будут проведены в общей сложности 52 круглых стола по таким темам, как "Будущее издательского дела", "Анализ читательской аудитории", "Взаимодействие авторов и издателей", "Защита авторских прав", "Продвижение книжной продукции на новых рынках". Выступая на круглом столе, посвященном изменениям в американской читательской аудитории, представитель исследовательской компании NDP Кристен Маклоан отметила, что молодежь в возрасте до 18 лет все реже приобретает печатные издания, а информацию черпает с мобильных устройств. "Мы живем в условиях, когда предпочтение отдается не печатной продукции, а видеоизображению, - указала она. - Наши дети выросли в цифровой среде".

В свою очередь, руководитель компании по распространению электронных книг OverDrive Дэйв Бэрли обратил внимание на то, что "самыми популярными сейчас являются триллеры и романы". "По объему реализации электронные книги для юношества идут на первом месте, - сообщил он. - На втором месте - романы, на третьем - книги о бизнесе, и на четвертом - политическая литература". Он обратил внимание на то, что среди тех, кто читает книги в интернете, больше половины пользуются планшетами, около трети - смартфонами, а остальные - стационарными компьютерами.

Книжный рынок уходит в интернет

В условиях, когда на смену полиграфической продукции приходят электронные книги, встает вопрос о том, как обеспечить доходность книгоиздания. Как отметил на круглом столе, посвященном новым бизнес-моделям в области книгоиздания главный редактор издательства Publishing Perspectives Портер Андерсон, одна из возможностей - создание "Клубов любителей электронных книг", где с новинками литературы могли бы знакомиться читатели разных стран. Суть этой бизнес-модели в том, что библиотеки договариваются с издательствами об открытии временного свободного доступа к книжной новинке для своих читателей с правом последующего приобретения электронной книги. "Эта мера оказалась достаточно эффективной, - отметили участники круглого стола. - Только в течение года о книжных новинках таким образом узнали 3,7 млн читателей, а 247 тыс. из них приобрели электронные книги".

Политическая литература и раскраски "для взрослых"

Среди новинок, представленных на нынешней выставке - книга бывшего спикера Палаты представителей конгресса США Ньюта Гингрича "Понять Трампа" (Understanding Trump). Предисловие к ней написал сын президента - Эрик Трамп. Среди других новых книг - работа известной в США деятельницы женского движения Гретхен Карлсон "Будьте яростными" (Be Fierce), политический триллер Джона Алтмана "Чужой флаг" (False Flag), книга племянницы 35-го президента США Джона Кеннеди Марии Шрайвер "Разум в цвете" (Color Your Mind) о помощи людям, страдающим от болезни Альцгеймера.

Новинку - книгу-раскраску для взрослых - представила на нынешней выставке компания Bradley Books Clerance. "Активный интерес к ним возник летом прошлого года, - рассказал в беседе с корр. ТАСС представитель компании Тайлер Уинэнд. - Во-первых, это отличный способ проводить время в кругу семьи, когда дети раскрашивают свои картинки, а взрослые - свои. Изображения для взрослых мы подбираем абстрактные, такие, чтобы была возможность использовать как можно большее число цветов. Кроме того, эти книги, как показала практика, пользуются популярностью у лиц пожилого возраста".

Выставке - 70 лет

Впервые BookExpo была организована в Вашингтоне в 1947 году. Тогда она называлась "Выставка и конференция Американской ассоциации книгоиздателей". Вплоть до 1971 года эта крупнейшая в Северной Америке выставка проходила в столице США, затем география выставки расширилась: она проходила в Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Как сообщили в оргкомитете, следующая выставка пройдет 30 мая -1 июня 2018 года в Нью-Йорке.