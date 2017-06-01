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Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выходит в российский прокат

Культура
1 июня, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

По словам продюсера картины Александр Роднянского, лента - лауреат Каннского фестиваля - выйдет в прокат во всех странах мира

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, получивший приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале, выходит в четверг в российский прокат. Только в Москве картина будет демонстрироваться в 80 кинотеатрах.

"Мы снимали фильм для того, чтобы зритель пришел домой и крепко обнял своих близких", - отметил Звягинцев на предварившей прокат пресс-конференции. Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. На фоне этих событий у них пропадает ребенок.

Картина открывала в этом году программу показов основного конкурса в Канне и получила по итогам фестиваля самый высокий балл от кинокритиков по версии журнала Screen.

Ранее продюсер картины Александр Роднянский рассказал журналистам, что "фильм продан во все без исключения страны мира, и, что самое главное, он выйдет в прокат во всех странах мира". Роднянский добавил, что к картинам Звягинцева всегда есть интерес в мире, к фильмам - участникам Каннского фестиваля - "есть интерес вдвойне".

"Нелюбовь" (совместное производства России, Франции, Германии и Бельгии) имеет прокатный рейтинг "18 плюс", она выходит на экраны без присутствующей в оригинале ненормативной лексики. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман.

"Нелюбовь" - пятый фильм Андрея Звягинцева, чья мировая премьера состоялась в рамках крупнейшего кинофестиваля. Его первый фильм, "Возвращение", завоевал приз кинофестиваля в Венеции как за лучший фильм, так и за лучший дебют. Его "Изгнание" получило "Золотую пальмовую ветвь" Канн за лучшую мужскую роль, а "Елена" удостоилась спецприза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Четвертая лента, "Левиафан", была отмечена призом за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотым глобусом" за "Лучший фильм на иностранном языке" и получила номинацию на "Оскар".

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