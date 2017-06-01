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"Кремлевский балет" открывает летний сезон

Культура
1 июня, 1:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Зрители смогут увидеть спектакли "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Жизель" и "Баядерка"

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Театр "Кремлевский балет" откроет летний сезон 1 июня. В течение нескольких недель, до 15 июля, на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД) будут идти самые популярные спектакли труппы, что очень трудно реализовать в другое время года из-за большого количества мероприятий площадки, насыщенной творческой жизни балетной труппы и активных гастролей, сообщили в пресс-службе ГКД.

"Кремлевские сезоны" включают "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящую красавицу", "Жизель" и "Баядерку". Зрители за одну неделю смогут увидеть до трех-четырех постановок. Показы будут идти как в будние дни вечером, так и в выходные днем.

Генеральный директор - художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца Петр Шаболтай отметил, что "благодаря минимальной стоимости билетов - от 200 рублей - посещение спектаклей доступно самой широкой аудитории".

Все спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра.

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