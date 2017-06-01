В "Геликон-опере" в Москве представят премьеру оперы "Чаадский"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьерный показ оперы Александра Маноцкова "Чаадский" состоится 1 июня в "Геликон-опере" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Фамилия главного персонажа созвучна фамилиям героя произведения Грибоедова "Горе от ума", а также публициста, автора "Философских писем": Чаадский-Чацкий-Чаадаев. "Мой Чаадский - синтезированный персонаж. В комедии Грибоедова не только он сам был прототипом своего героя - автор имел в виду и Петра Яковлевича Чаадаева. И этот анекдот, что человека сочли сумасшедшим, взят из жизни: Чаадаева объявили сумасшедшим, когда он написал свои "Философические письма", - приводит пресс-служба пояснение Маноцкова.

По его словам, в основу оперы легли и другие литературные источники, в частности, последний монолог из "Записок сумасшедшего" Гоголя, роман "Смерть Вазир-Мухтара" Тынянова, персидская поэзия. Композитор вплел в музыкальную ткань своего сочинения темы грибоедовских вальсов ми-минор и ля-бемоль мажор.

Режиссером постановки выступил Кирилл Серебренников, музыкальным руководителем - дирижер Феликс Коробов, художником-постановщиком - Алексей Трегубов. "Это редкий случай оперы, написанной нашим современником. Мне кажется, это очень важное человеческое и гражданское высказывание о том, что сейчас происходит в России, в Москве, что происходит с человеком определенных взглядов, определенного направления мысли, сознания, это слепок наших сегодняшних настроений, чувств, сомнений", - цитирует Серебренникова пресс-служба.

Премьерная серия продлится до 4 июня на сцене зала "Стравинский".