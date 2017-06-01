Российский музыкант открыл Международную встречу молодых пианистов в Гаване

ГАВАНА, 1 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Российский музыкант Александр Мутузкин открыл в среду вечером в Гаване пятую Международную встречу молодых пианистов. На одной из самых престижных концертных площадок города - в Театре имени национального героя Кубы Хосе Марти, расположенном в центре Старой Гаваны - он блестяще исполнил фортепианные концерты №1 и №2 Сергея Рахманинова.

Мутузкин выступал в сопровождении Национального симфонического оркестра Кубы под управлением маэстро Энрике Переса Месы. После окончания концерта в зале долго не смолкали аплодисменты и крики "браво". Артиста долго не хотели отпускать со сцены, и на бис 37-летний пианист исполнил "Гавот" Иоганна Себастьяна Баха в транскрипции Рахманинова и "Девочку со скрипкой" современного кубинского композитора Эрнана Лопеса-Нуссы.

По словам Мутузкина, Рахманинов для него - особенный композитор. "С музыкой Рахманинова я познакомился еще в детстве, когда только начинал играть на рояле. Тогда мне казалось совершенно невозможным выучить Концерт №1. Поэтому играть его сейчас - огромное удовольствие", - рассказал музыкант в беседе с корреспондентом ТАСС.

Мутузкин - ученик известного американского пианиста и педагога кубинского происхождения Саломона Гадлеса Миковски, который является вдохновителем и художественным руководителем гаванского музыкального форума. Россиянин учился у Миковски в знаменитой Манхэттенской музыкальной школе, а несколько лет назад сам стал там преподавать.

Александр Мутузкин родился в Нижнем Новгороде в музыкальной семье: мама - пианистка, папа - кларнетист, брат - флейтист. По словам музыканта, на Кубе он впервые выступил в 2002 году. "Во встречах молодых пианистов в Гаване я участвую каждый год. Кубинская публика - замечательная. В мире осталось очень мало мест, где настолько велик интерес к классической музыке", - отметил пианист.

Мутузкин - победитель конкурсов в Нью-Йорке и Тель-Авиве, Кливленде и Монреале, Барселоне и Копенгагене, Шанхае и Андорре, Новом Орлеане и многих других городах. Музыкант объездил с гастролями весь мир, а совсем недавно был в России - входил в жюри Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева.

В программе - Моцарт, Бах, Прокофьев, Скрябин, Дебюсси

Встреча молодых пианистов продлится до 7 июня. В программу фестиваля включено более десяти концертов, в которых примут участие 14 музыкантов из России, Украины, Болгарии, Китая, Франции, Израиля, Чехии и Кубы. Почти все они - выпускники Манхэттенской музыкальной школы класса профессора Миковски. Помимо Театра имени Хосе Марти, выступления будут проходить еще на двух престижных концертных площадках кубинской столицы - в Cоборе Святого Франциска Ассизского и в концертном зале имени Игнасио Сервантеса.

В репертуар включены произведения самых разных композиторов - Моцарта, Баха, Шумана, Грига, Сен-Санса, Прокофьева, Скрябина, Дебюсси.

В Гаване Александр Мутузкин даст еще один концерт: 3 июня он исполнит в Cоборе Святого Франциска произведения кубинских композиторов. На этом концерте российскому пианисту будет вручена престижная музыкальная премия "Кубадиско" за запись диска под названием "Россия играет кубинские ритмы".

Встреча молодых пианистов организована Историческим бюро Гаваны при содействии Кубинского института музыки, Центра музыкального наследия Эстебана Саласа и Национального центра концертной музыки.