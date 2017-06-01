Детский писатель Эдуард Успенский проходит плановый медосмотр

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Детский писатель Эдуард Успенский находится на плановом медицинском осмотре. Об этом ТАСС сообщил друг создателя Чебурашки и крокодила Гены - писатель Григорий Остер.

"Насколько я знаю, это был плановый медосмотр, ничего экстренного не предвиделось, совсем скоро он должен быть дома, - сказал Остер. - Мы вчера разговаривали, и он мне сообщил о своих планах".

Ранее СМИ сообщали о госпитализации писателя.

Папа Гены и Чебурашки

Советский и российский писатель Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске Московской области. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Первые стихи для детей начал печатать в "Литературной газете".

Эдуард Успенский известен как автор детских книжек "Крокодил Гена и его друзья" (1966), "Вниз по волшебной реке" (1972). Невероятную популярность обрели его пьесы "Чебурашка и его друзья" (1970), "Отпуск крокодила Гены" (1974). Образы придуманных им героев любят дети нескольких поколений не только в России, но и за рубежом.

В 1980-х и 1990-х годах вышли очередные книжные детские хиты Успенского "Каникулы в Простоквашино", "Дядя Федор, пес и кот", "Колобок идет по следу", "Лекции профессора Чайникова (занимательный учебник по радиотехнике)".

Успенский известен и как сценарист. Среди его работ - сценарии к мультфильмам "Антошка", "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Рыжий, рыжий, конопатый", "Шапокляк", "Дядя Федор, пес и кот: Матроскин и Шарик", "Дядя Федор, пес и кот: Митя и Мурка", "Осьминожки", "Трое из Простоквашино", "Дядюшка Ау" и многим другим.

Произведения писателя переведены более чем на 25 языков, его книги выходили в Финляндии, Голландии, США.