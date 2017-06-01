Орнелла Мути войдет в жюри Московского кинофестиваля

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Итальянская актриса Орнелла Мути согласилась войти в состав жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом сообщил на пресс-конференции в столице программный директор киносмотра Кирилл Разлогов.
"В жюри войдет Орнелла Мути, это новость, которая пришла буквально сегодня утром", - отметил Разлогов. На данный момент полный состав жюри неизвестен, названы лишь несколько его членов - режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран).
В основной конкурс ММКФ, который уже в 39-й раз пройдет в Москве 22-29 июня, входят фильмы из Китая, Дании, Испании, Аргентины, Финляндии, Японии и других стран. Россию пока представляют картины "Карп замороженный" Владимира Котта и "Купи меня" Вадима Перельмана. Список может быть дополнен.
Орнелла Мути впервые снялась в кино в возрасте 15 лет. В основном она работала в Италии, но в 1980 году сыграла в британском фантастическом фильме "Флэш Гордон". В 1984 году актриса появилась в фильме немецкого кинорежиссера Фолькера Шлендорфа "Любовь Свана" вместе с Аленом Делоном. Мути работала с итальянскими режиссерами Марко Феррери и Дино Ризи. Она - постоянная гостья Каннского кинофестиваля.
Российскому зрителю Мути прежде всего известна по фильмам "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано, "Шелест воробьиных крыльев", "Бонни и Клайд по-итальянски", "Римские приключения". Также она снималась в главной роль в фильме Григория Чухрая "Жизнь прекрасна".