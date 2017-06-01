Фильм Аки Каурисмяки покажут на ММКФ в память о музыкантах ансамбля имени Александрова

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Отреставрированный фильм "Балалайка шоу" Аки Каурисмяки покажут на 39-м Московском Международном кинофестивале (ММКФ). Об этом сообщил на пресс-конференции в столице директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.
По его словам, в программу ММКФ, в частности, вошли три отреставрированные картины, среди которых "Зеркало" Андрея Тарковского и документальная картина "Балалайка Шоу" (1994, Финляндия). Лента была снята во время совместного концерта финской группы Leningrad Cowboys и ансамбля Александрова. Таким образом, добавил Шепотинник, на ММКФ "почтут память погибших музыкантов ансамбля".
В основной конкурс ММКФ, который уже в 39-й раз пройдет в Москве 22-29 июня, входят фильмы из Китая, Дании, Испании, Аргентины, Финляндии, Японии и других стран. Россию пока представляют картины "Карп замороженный" Владимира Котта и "Купи меня" Вадима Перельмана. Список может быть дополнен.
Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.