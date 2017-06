В Ливерпуле отмечают полувековой юбилей легендарного альбома Beatles

ЛИВЕРПУЛЬ, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Ливерпуль начал отмечать полувековой юбилей выхода в свет одного из самых известных альбомов в истории рок-музыки, легендарного альбома группы The Beatles "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" ("Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера").

Пластинка с 13 композициями, которые тут же стали настоящими хитами, вышла 1 июня 1967 года, и в четверг в родном городе "великолепной четверки" официально стартовал приуроченный к фестивалю юбилейный фестиваль.

13 песен - 13 шоу

Его культурные мероприятия так или иначе привязаны к 13 песням, вошедшим в альбом, который американский журнал Rolling Stone в 2003 году назвал лучшим альбомом всех времен и народов. На городском вокзале приезжающих встречает хор девушек, которые поют песни из альбома.

Американская художница Джуди Чикаго представила произведение Fixing a hole ("Заделывая дыру"), названное в честь пятой композиции альбома, исполненной Полом Маккартни. Нарисованная на стене одного из ливерпульских доков картина изображает четырех "битлов", которые заглядывают в проем в стене.

Сам Маккартни не приехал на юбилей, однако записал обращение к гостям фестиваля, которое было зачитано на пресс-конференции в Ливерпуле. "На самом деле очень приятно, что наш родной город сообща отмечает юбилей выхода этого альбома с таким размахом. Это так трогательно, что спустя столько времени "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" значит так много для столь большого числа людей", - написал Маккартни, которому через 17 дней исполнится 75 лет.

В рамках фестиваля пройдут спектакли She’s Leaving Home ("Она покидает дом"), фестиваль ливерпульских поэтов, музыкантов, танцоров, цирковых артистов Being for the Benefit of Mr. Kite! ("Будучи на бенефисе мистера Кайта"), выступит хор. Культурные мероприятия пройдут до 16 июня на различных площадках города. Мэрия города, выступившая организатором фестиваля, не обошла стороной ни одну из композиций альбома.

Премьера фильма A Day in the Life ("День из жизни"), музыкально-карнавальное шествие Lovely Rita ("Милая Рита"), исполнение в 7 утра каждого дня в различных стилях - от поп- музыки до джаза и речитатива - песни Good morning Good morning ("Доброе утро, доброе утро") в знаковых местах города, - двухнедельный марафон позволит меломанам вспомнить знаменитый альбом в деталях, и, может быть, открыть его для себя заново.

Ливерпульцы простили The Beatles

Расходы на проведение фестиваля, как рассказала журналистам глава департамента культуры Ливерпуля Клэр Макколган, составили 1,2 млн фунтов. "Мы работали день и ночь, чтобы осуществить эти 13 мировых премьер, который пройдут в городе в ближайшие две недели, и надеемся, что посетить их в город приедут до 50 тыс. человек", - сказала она.

Макколган отметила, что если раньше многие ливерпульцы укоряли музыкантов в том, что, став известными и богатыми, они тут же перебрались в Лондон, то в последнее время такой обиды уже нет. "Кто может навскидку сказать, откуда родом группа The Rolling Stones? Что же до The Beatles, то во всем мире знают, что Ливерпуль - их родной город. Это привлекает туристов, и ливерпульцы благодарны за это "великолепной четверке", - сказала она.

День завершится фейерверком под названием Lucy in the Sky with Diamonds ("Люси в небе с алмазами"). К созданию шоу на тему известной ленноновской композиции были привлечены Кристоф Бертоно и знаменитый пиротехнический коллектив Groupe F, которые организовывали ранее фейерверки на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также встречу нового тысячелетия на Эйфелевой башне.

The Beatles - номер 1

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Ливерпульская четверка является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных копий их аудиозаписей превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США.

Группа также стала обладательницей десяти премий Grammy, а журнал Time включил участников группы The Beatles в число самых влиятельных персон ХХ века. Популярность группы не уменьшается.

Цены на предметы, так или иначе связанные с группой The Beatles, достигают невиданных высот. В 2015 году на аукционе в США барабанная установка ударника Ринго Старра была продана за $2,2 млн, а найденное в прошлом году письмо Леннона королеве Великобритании Елизавете II, в котором он отказался от ордена Британской империи в знак протеста против военной стратегии Соединенного Королевства, было оценено специалистами в 60 тыс. фунтов (более $73 тыс.).

В ноябре 2015 года за акустическую гитару Леннона, которая долгие годы считалась пропавшей, пока не была обнаружена в одном из калифорнийских комиссионных магазинов, удалось выручить $2,4 млн. А в 2014 году коллекцию редких рисунков Леннона продали на аукционе в Нью-Йорке за $2,9 млн.