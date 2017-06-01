"Союзмультфильм" снимет продолжение мультсериала "Трое из Простоквашино"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" и группа компаний Danone заключили соглашение, в соответствии с которым "Союзмультфильм" произведет новые серии мультфильма о деревне "Простоквашино" и ее героях. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе киностудии.

"Киностудия "Союзмультфильм" и группа компаний "Данон" в России (Danone) заключили соглашение, в соответствии с которым "Союзмультфильм" произведет новые серии мультфильма о деревне "Простоквашино" и ее героях, а также лицензионный договор о предоставлении права использования персонажей мультфильма для рекламы и маркетинга продукции компании Danone", - отметили в пресс-службе.

"В рамках соглашения в период с 2018 по 2020 годы в свет выйдет 30 серий мультфильма, - уточнили в "Союзмультфильме". - Исключительные права на новые аудиовизуальные произведения и их элементы будут принадлежать "Союзмультфильму". При этом компания Danone получит право использовать "новые серии мультфильма для маркетинга и рекламы молока и молочной продукции, а также некоторых иных смежных категорий на территории Российской Федерации, стран СНГ, Грузии, Евросоюза, Прибалтики, Китая, Монголии на весь срок действия авторского права".

Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии - 6,5 минут. Генеральным продюсером проекта станет Алена Оятьева, художественным руководителем - Елена Чернова, Маргарита Брусницина - креативным продюсером и шеф-редактором.

"Команда "Союзмультфильма" очень внимательно относится к вопросам защиты прав интеллектуальной собственности на мультфильмы, входящие в золотую коллекцию и вновь создаваемые анимационные произведения, и мы рады, что компания Danone разделяет данный подход", - привели в пресс- службе слова председателя правления "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой.

Она отметила, что задача нового проекта - "показать, как изменилось "Простоквашино" вместе со страной, все-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей когда-то так полюбившейся всем истории, которые говорят о вечных ценностях, таких как семья, дом, забота о близких".