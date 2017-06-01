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Герой мультфильма "Тачки" Молния Маккуин "совершит автопробег" по России

Культура
1 июня, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Основной маршрут пройдет через Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Самару и Ростов-на-Дону

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Любимец миллионов детей по всему миру - главный герой франшизы "Тачки" Молния Маккуин "совершит автопробег" по России.

Об этом сообщили в пресс-службе студии Walt Disney.

"В преддверии выхода нового анимационного приключения Disney/Pixar "Тачки 3" любимец миллионов, легендарный герой и звезда нового фильма Молния Маккуин отправляется в уникальное путешествие по России, - отметили в пресс-службе. - Акция стартует 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге".

Известный анимационный персонаж "проедет" по городам России в специальном трейлере в рамках акции "Автозабег с Маккуином", он "встретится со своими поклонниками и примет участие в специально организованных мероприятиях для детей".

Основной маршрут, уточнили в пресс-службе, пройдет через Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Самару и Ростов-на-Дону. В Москве мероприятия пройдут 10-11 июня, в частности, в Центральном детском магазине на Лубянке состоится праздничная премьера анимационного фильма Disney/Pixar "Тачки 3".

Мультфильм "Тачки 3" о приключениях машинок режиссера Брайана Фи выходят в российский прокат 15 июня. Роли дублировали Дмитрий Харатьян, Армен Джигарханян, Алика Смехова, Виктор Хориняк, Ирина Пегова, Елена Летучая и другие.

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