Режиссер: игра в русскоязычных театрах открывает для детей российское информационное поле

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ВАШИНГТОН, 2 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Дети выходцев из России, участвуя в постановках русскоязычных театров в США, возвращаются в российское информационное пространство, они узнают больше о происходящем в РФ. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил московский актер и режиссер Олег Голуб, являющийся председателем жюри седьмого Международного фестиваля детских и юношеских русскоязычных театров, который проходит в Вашингтоне.
"Это очень важный момент, что фестиваль проходит здесь. Ведь главная задача, по словам многих режиссеров, состоит в том, чтобы ребенок вышел на сцену и начал говорить на русском языке. Ведь в семьях они часто говорят только на английском", - сказал он.
"Во-первых, так прививается театр, язык. Во-вторых, если ребенок говорит на русском, он уже становится вовлеченным в информационное поле, для него доступен русскоязычный сегмент интернета, доступа русская культура", - добавил Голуб.
Столичный режиссер уже пятый раз приезжает в Вашингтон, чтобы оценить постановки коллективов-участников фестиваля. По его словам, уровень игры юных актеров растет. "Мы с режиссерами, которые к нам приезжают, после спектаклей делаем разбор, говорим с ними, отмечаем, чтобы было удачно, а что нет", - рассказал он.
Конкурсная программа фестиваля будет проходить со 2 по 4 июня. Спектакли состоятся в театре Гарольда и Сильвии Гринберг в Американском университете, то есть на профессиональной и полностью оборудованной сцене. Там же в воскресенье пройдет и награждение победителей. В этом году в фестивале участвуют театры из США и Канады.