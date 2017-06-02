Правительство РФ одобрило соглашение с Индией о совместном производстве фильмов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен проект соглашения между правительствами России и Индии о совместном производстве фильмов. Документ, подписанный 29 мая, был опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Соглашением определяются условия присвоения фильмам совместного производства статуса "национальный фильм", въезда на территорию каждого из государств съемочной группы другой стороны, временного ввоза и вывоза оборудования и материалов, необходимых для производства совместных фильмов, размеры долей финансовых вкладов сопродюсеров", - говорится в справке к распоряжению.

Заключение соглашения обусловлено тем, что индийская киноиндустрия является одной из крупнейших в регионе. "Подписание соглашения позволит расширить прокатные возможности фильмов российско-индийского производства, будет способствовать развитию российского кинопроизводства, укреплению культурных связей между Россией и Индией", - отмечают в правительстве.

Ранее Россия заключила аналогичные соглашения с Канадой, Италией, Болгарией, ФРГ, а также многостороннее соглашение со странами СНГ. РФ также с 1994 года участвует в Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве.