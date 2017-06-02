Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство РФ одобрило соглашение с Индией о совместном производстве фильмов

Культура
2 июня, 6:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Документом определяются условия присвоения фильмам совместного производства статуса "национальный фильм", въезда на территории государств съемочных групп другой стороны, размеры финансовых вкладов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен проект соглашения между правительствами России и Индии о совместном производстве фильмов. Документ, подписанный 29 мая, был опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Соглашением определяются условия присвоения фильмам совместного производства статуса "национальный фильм", въезда на территорию каждого из государств съемочной группы другой стороны, временного ввоза и вывоза оборудования и материалов, необходимых для производства совместных фильмов, размеры долей финансовых вкладов сопродюсеров", - говорится в справке к распоряжению.

Заключение соглашения обусловлено тем, что индийская киноиндустрия является одной из крупнейших в регионе. "Подписание соглашения позволит расширить прокатные возможности фильмов российско-индийского производства, будет способствовать развитию российского кинопроизводства, укреплению культурных связей между Россией и Индией", - отмечают в правительстве.

Ранее Россия заключила аналогичные соглашения с Канадой, Италией, Болгарией, ФРГ, а также многостороннее соглашение со странами СНГ. РФ также с 1994 года участвует в Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
2
Более 30 человек погибли в результате нападения на казино в столице Филиппин
3
В ВМС США передан авианосец нового класса
4
Компания SpaceX отложила запуск корабля с грузом для МКС
5
CNN: США выделили бомбардировщики B-52 для учений НАТО у границ РФ
6
"ВИМ-Авиа" отменяет чартерные рейсы до 15 июня
7
Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии
Темы дня
Загрузка...
Реклама