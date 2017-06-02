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Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева покажут в Третьяковке

Культура
2 июня, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Стоимость билетов - от 200 до 350 рублей, они доступны на сайте и в кассах музея

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Кадр из фильма "Нелюбовь"

Кадр из фильма "Нелюбовь"

© filmpro.ru

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, получивший приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале, с 3 июня будут показывать в Третьяковской галерее рамках проекта "Кино в Третьяковке". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"В июне в конференц-зале Инженерного корпуса начинается прокат фильмов выдающихся современных режиссеров. Премьера фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь" открывает прокатные показы", - говорится в сообщении Третьяковской галереи.

Стоимость билетов - от 200 до 350 рублей, они доступны на сайте и в кассах музея.

В широкий прокат картина вышла 1 июня, только в Москве она демонстрируется в 80 кинотеатрах.

"Нелюбовь" (совместное производства России, Франции, Германии и Бельгии) имеет прокатный рейтинг "18+", она выходит на экраны без присутствующей в оригинале ненормативной лексики. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман.

"Нелюбовь" - пятый фильм Андрея Звягинцева, чья мировая премьера состоялась в рамках крупнейшего кинофестиваля. Его первый фильм, "Возвращение", завоевал приз кинофестиваля в Венеции как за лучший фильм, так и за лучший дебют.

Его "Изгнание" получило "Золотую пальмовую ветвь" Канн за лучшую мужскую роль, а "Елена" удостоилась спецприза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Четвертая лента, "Левиафан", была отмечена призом за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотым глобусом" за "Лучший фильм на иностранном языке" и получила номинацию на "Оскар".

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