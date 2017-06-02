Продюсеры "Викинга" работают над историческим фильмом "Союз спасения"

Ростерминалуголь в мае 2017 г. отгрузил на экспорт около 2,3 млн тонн угляТранспорт 2 июня, 13:16
Греф оценил уровень кибербезопасности Сбербанка в 98%Экономика и бизнес 2 июня, 13:15
Гатилов: Россия не будет накладывать вето на резолюцию по КНДР в СБ ООНПолитика 2 июня, 12:50
Дзюба не примет участия в пятничной тренировке сборной РоссииСпорт 2 июня, 12:49
Times: Джонсон может покинуть пост главы британского МИД после выборовМеждународная панорама 2 июня, 12:47
Объем грузовых перевозок AirBridgeCargo в I квартале вырос на 17%, до 158 тыс. тоннТранспорт 2 июня, 12:47
Фестиваль по продаже клубники открылся в МосквеМосква 2 июня, 12:41
Канделаки: соглашение с ФИФА о показе в России Кубка конфедераций и ЧМ-2018 достигнутоСпорт 2 июня, 12:39
Белоусов: Парижское соглашение по климату без США недееспособноПолитика 2 июня, 12:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Продюсеры фильма "Викинг" работают над историческим фильмом "Союз спасения". Об этом сообщил продюсер Анатолий Максимов в ТАСС на очной защите проектов компаний - лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку.
Студия "Дирекция кино" снимает фильм про то, "откуда мы взялись и зачем". В основе - исторический материал, часть событий будет происходить на Украине, однако продюсер предупредил, что никаких "политических аллюзий" в ленте искать не стоит. Режиссер картины пока не назван.
Съемки планируется проводить в России, в частности, в Санкт-Петербурге, который будет "играть" Париж. Самая массовая сцена - восстание на Сенатской площади в декабре 1825 года. Продюсеры ленты - Максимов, а также Констатин Эрнст и Леонид Верещагин, работавшие над "Викингом". Съемки планируется начать в январе 2018 года.
Лидеры отечественной киноиндустрии представляют свои проекты председателю экспертного совета Фонда кино Леониду Верещагину, продюсеру, генеральному директору "Дирекции кино" Анатолию Максимову, председателю правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергею Сельянову, а также другим членам экспертного совета Фонда кино.