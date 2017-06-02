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Продюсеры "Викинга" работают над историческим фильмом "Союз спасения"

Культура
2 июня, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Студия "Дирекция кино" снимает фильм про то, "откуда мы взялись и зачем". В основе картины - исторический материал, часть событий будет происходить на Украине

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Анатолий Максимов

Анатолий Максимов

© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Продюсеры фильма "Викинг" работают над историческим фильмом "Союз спасения". Об этом сообщил продюсер Анатолий Максимов в ТАСС на очной защите проектов компаний - лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку.

Студия "Дирекция кино" снимает фильм про то, "откуда мы взялись и зачем". В основе - исторический материал, часть событий будет происходить на Украине, однако продюсер предупредил, что никаких "политических аллюзий" в ленте искать не стоит. Режиссер картины пока не назван.

Съемки планируется проводить в России, в частности, в Санкт-Петербурге, который будет "играть" Париж. Самая массовая сцена - восстание на Сенатской площади в декабре 1825 года. Продюсеры ленты - Максимов, а также Констатин Эрнст и Леонид Верещагин, работавшие над "Викингом". Съемки планируется начать в январе 2018 года.

Лидеры отечественной киноиндустрии представляют свои проекты председателю экспертного совета Фонда кино Леониду Верещагину, продюсеру, генеральному директору "Дирекции кино" Анатолию Максимову, председателю правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергею Сельянову, а также другим членам экспертного совета Фонда кино.

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