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Бюджет фильма "Притяжение-2" составит 645 млн рублей

Культура
2 июня, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Продюсеры картины запрашивают 250 млн рублей у Фонда кино

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Кадр из фильма "Притяжение"

Кадр из фильма "Притяжение"

© filmpro.ru

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Бюджет фантастического фильма "Притяжение-2" Федора Бондарчука составит 645 млн рублей. Об этом режиссер, актер и продюсер сообщил ТАСС на очной защите проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку.

Он напомнил, что картина "Притяжение" вышла в прокат в январе 2017 года и была продана в 74 страны. "Над "Притяжением-2" будет работать та же команда", - уточнил Бондарчук. Он не назвал сроки начала съемок ленты. Бюджет фильма - 645 млн рублей, у Фонда кино продюсеры запрашивают 250 млн рублей. "Притяжение 2" будет создаваться в копродукции с китайскими партнерами.

Также Бондарчук представил картину "Мифы о Москве" дебютанта Александра Молочникова. "Это наглый, смешной фильм", - сказал он. В ленте снялся и сам артист.

Продюсер Сергей Сельянов рассказал на питчинге о будущем фильме "Три богатыря и принцесса Египта" (выйдет на экраны 27 декабря 2017 года). В производстве сейчас находятся еще два продолжения "Богатырей". Также продюсер представил картины "Урфин Джюс-2", "О чем говорят мужчины-3" (выход на экраны - февраль 2018) и высокобюджетную картину "Конек-Горбунок", съемки которой начнутся в мае этого года.

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