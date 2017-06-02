"Новая Опера" в Москве проведет второй фестиваль хоровой музыки

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Фестиваль хоровой музыки "Иное. 2" пройдет в московском театре "Новая Опера" в июне. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Главным действующим лицом четырех вечеров - 8, 15, 16 и 24 июня - станет камерный хор "Новой Оперы". В их исполнении прозвучат хоровая опера "Красное" Шатковской- Айзенберг, мистерия "Вавилон" и оратория "Плач пророка Иеремии" Стравинского, оратория "Мессия" Генделя, а также программа "Пуленк - хронотоп", посвященная хоровой музыке французского композитора XX века.
"Обычно роль оперного хора сводится к участию в монументальных массовых сценах, сопровождающих и оттеняющих главных персонажей спектакля. Фестиваль "Иное" - это возможность представить зрителю знакомый коллектив в другом, необычном для оперного хора амплуа, показать, чем он занимается помимо своей традиционной повседневной работы, в каких направлениях растет и развивается", - подчеркнула хормейстер "Новой Оперы" Юлия Сенюкова.
Режиссер Алексей Вэйро пояснил, что работа в хоровом проекте интересна "объединением множества индивидуальностей". "Обрести себя в соединениях нашей непохожести. Это значит - отказаться от себя ради общего, даже общинного. Это значит смотреть в глаза стоящему рядом и не бояться быть открытым, действующим и звучащим", - отметил он.
Впервые фестиваль хоровой музыки "Иное" прошел летом 2016 года.