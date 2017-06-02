Федор Бондарчук экранизирует сценарий Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сценарий, написанный в 1970-х годах Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским, будет экранизирован. Об этом сообщил в ТАСС продюсер Александр Роднянский на очной защите проектов компаний - лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку.
"Мы работаем над сложнопостановочным проектом, который называется "Венские каникулы", - сказал продюсер, добавив, что фильм будет способен бороться за место лидера кинопроката, а также выйти на международный рынок. Режиссером картины станет Федор Бондарчук. "Сценарий был написан в конце 1970-х годов Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским", - уточнил Роднянский.
Тогда предполагалось, что в фильме сыграет сам Высоцкий, а также Жерар Депардье, Вахтанг Кикабидзе, Даниэль Ольбрыхский. Согласно сюжету, герои бегут в самые последние дни войны из немецкого концлагеря в Вену. "Нами будет создана новая версия сценария, - пояснил Роднянский. - Это будет гуманистическая история, трагическая и щемящая".
Съемки планируют начать в 2018 году, а выпустить фильм на экраны - в конце 2018 - начале 2019 года. Бюджет картины - 750 млн рублей, большую часть продюсеры готовы покрыть сами. У Фонда кино создатели просят 250 млн рублей.