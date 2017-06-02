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Сказку "Снежная королева" из библиотеки цесаревича Алексея продали за 1 млн рублей

Культура
2 июня, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Стартовая цена издания 1904 года составляла 300 тысяч рублей

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сказку Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева" из библиотеки цесаревича Алексея продали на аукционе "Литфонда" за 1 млн рублей, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"Топ-лот аукциона - книга Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева" из библиотеки цесаревича Алексея - продан за 1 млн 50 тыс. рублей. Стартовая цена издания, напечатанного в 1904 году не для продажи в 10 экземплярах, составляла 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении аукционного дома.

Большая часть остальных топовых лотов прошедших торгов относится к 1920-1930 годам. В их числе - пересказанная с норвежского Корнеем Чуковским "Сказка о глупом царе" - издание 1922 года с иллюстрациями Владислава Ходасевича продано за 44 тысячи рублей при эстимейте в 15 тысяч. А сказку Евгения Шварца "Война Петрушки и Степки Растрепки" 1925 года издания приобрели за 130 тыс. рублей, вчетверо выше первоначально оценки. Во столько же раз дороже заплатили за детское издание 1930 года "От каучука до галоши", оформленное знаменитыми иллюстраторами Ольгой Дейнеко и Николаем Трошиным - оно ушло с молотка за 50 тысяч рублей при стартовой цене в 12 тысяч рублей.

Следующие торги "Литфонд" проведет 3 июня, на них представлены редкие книги, рукописи, автографы и фотография. В числе топ-лотов аукциона - полный комплект издания произведений Александра Пушкина "Собрание образцовых русских сочинений и переводов", выпущенный в 1821-1824 годах с приложением "Собрания образцовых русских сочинений и переводов в стихах" (1821-1822), содержащий прижизненные публикации Пушкина. Стартовая стоимость лота составит 950 тысяч рублей. Всего же для торгов отобрано 290 редких экземпляров на общую сумму около 30 миллионов рублей.

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