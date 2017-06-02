Действие нового фильма Звягинцева может происходить в Киевской Руси или в Древней Греции

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева, получившего на прошлой неделе приз жюри Каннского кинофестиваля с картиной " Нелюбовь", может быть посвящен либо событиям Второй мировой войны, либо становлению христианства в Киевской Руси или даже эпизоду из истории Древней Греции.

Все три сценария уже написаны и ждут экранизации, сообщил режиссер журналистам в Новосибирске.

"Эти три сценария уже долго живут. Это очень дорогие проекты. Вся проблема в том, что они очень высокобюджетные, именно поэтому я их пока никак не могу запустить. Но я предполагаю, что, может быть, у нас получится запустить один из них", - сказал режиссер, оговорившись, что может появится и какой-то четвертый вариант.

Первый сценарий, написанный в новелльной форме, посвящен Великой Отечественной войне. Его Звягинцев написал вместе со своим постоянным соавтором Олегом Негиным в 2008 году.

"Это блокадный Ленинград, это Бабий Яр. Было желание деполитизировать эту тему, рассказать о человеке на войне, о человеке в условиях тотального ужаса - чем является война, как не ужасом, кромешным адом? Как выживает в этих условиях человек, как он пытается остаться человеком или как он встраивается в эти обстоятельства", - сказал режиссер. Он добавил, что старается "двигаться вне исторического контекста", острые углы истории его не интересуют.

Действие другого сценария, написанного в форме романа еще в 2004 году, разворачивается в Киевской Руси, в 1015 году. Герой этой истории - воин из дружины Бориса и Глеба, которому после их смерти предстоит пройти путь от воина до монаха, рассказал Звягинцев.

"Третья история - это совсем древность - Древняя Греция, 400 год до н.э.", - заключил режиссер.