МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Режиссер Джаник Файзиев приступил к съемкам фантастического фильма "Вратарь галактики", которые сдвигались из-за финансового кризиса. О начале съемок сообщил в ТАСС продюсер ленты Сергей Сельянов на презентации проектов, претендующих на государственную поддержку.

"Сегодня у нас первый съемочный день, дело важное, нервное, Джаник Файзиев сказал, что никак не сможет присутствовать на презентации, - отметил продюсер. - Идет съемочный период, идет активное параллельное производство компьютерной графики".

В заявке говорится, что картина про галактический футбол.

По словам продюсера, снимать фильм предстоит еще 93 дня. "Снимается все на "Мосфильме", в павильонах, так что съемочная группа проведет все лето в городе", - добавил Сельянов.

Джаник Файзиев в 2015 году на очной защите кинопроектов сообщал, что из-за финансового кризиса вынужден сдвинуть начало съемок фильма "Вратарь галактики". Предполагалось, что в картине будет очень много компьютерной графики и анимации.

В основе сюжета - гипотеза о том, что мир стоит на пороге больших изменений, в результате которых появляются люди нового типа, которые сражаются со страшными существами во вселенной. Причем сражения происходят на импровизированном футбольном поле, у одного из героев есть никнейм, его фамилия Яшин.