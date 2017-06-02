Кустурица после ДТП не поменял планы посетить Москву и Сочи

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Режиссер Эмир Кустурица посетит Москву и Сочи, как это было запланировано.
Об этом ТАСС сообщил продюсер режиссера Мирко Раденович.
"Машина вчера поздно вечером слетела с дороги, к счастью, все обошлось, - сказал Раденович. - 4 июня он будет в Москве, приходите на концерт на стадион "Локомотив".
Кроме того, Раденович сообщил, что Кустурица посетит Сочи 7 июня. Там запланирован концерт режиссера с его фолк-группой The No Smoking Orchestra в рамках XII Международныого железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520".
Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, чьи работы отмечены "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, "Серебряным медведем" фестиваля в Берлине, "Серебряным львом" Венецианского киносмотра. В фолк-группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок, Кустурица играет на гитаре.