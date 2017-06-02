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Кустурица после ДТП не поменял планы посетить Москву и Сочи

Культура
2 июня, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Продюсер режиссера сообщил, что 4 июня состоится концерт на московском стадионе "Локомотив", а 7 июня выступление на сочинском форуме "Стратегическое партнерство 1520"

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Эмир Кустурица

Эмир Кустурица

© EPA/CLAUDIO ONORATI

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Режиссер Эмир Кустурица посетит Москву и Сочи, как это было запланировано.

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Об этом ТАСС сообщил продюсер режиссера Мирко Раденович.

"Машина вчера поздно вечером слетела с дороги, к счастью, все обошлось, - сказал Раденович. - 4 июня он будет в Москве, приходите на концерт на стадион "Локомотив".

Кроме того, Раденович сообщил, что Кустурица посетит Сочи 7 июня. Там запланирован концерт режиссера с его фолк-группой The No Smoking Orchestra в рамках XII Международныого железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520".

Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, чьи работы отмечены "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, "Серебряным медведем" фестиваля в Берлине, "Серебряным львом" Венецианского киносмотра. В фолк-группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок, Кустурица играет на гитаре.

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