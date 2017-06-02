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Фильм "Притяжение-2" выйдет в прокат 26 декабря 2019 года

Культура
2 июня, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Фильм будет создаваться в копродукции с китайскими партнерами. Бюджет картины - 645 млн рублей

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Фантастический фильм "Притяжение-2" Федора Бондарчука выйдет в прокат 26 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба компании-прокатчика.

"Релиз фильма состоится 26 декабря 2019 года, - говорится в сообщении. - Режиссером картины про вторжение инопланетян по сценарию Олега Маловичко и Андрея Золотарева вновь выступит Федор Бондарчук. Продюсеры картины - Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Антон Златопольский".

Ранее Бондарчук на питчинге в ТАСС сообщил, что бюджет фильма составит 645 млн руб., у Фонда кино продюсеры запрашивают 250 млн руб. 

Режиссер напомнил, что картина "Притяжение" вышла в прокат в январе 2017 года и была продана в 74 страны. "Над "Притяжением-2" будет работать та же команда", - уточнил Бондарчук.

Бондарчук не назвал сроки начала съемок ленты. "Притяжение-2" будет создаваться в копродукции с китайскими партнерами.

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Персоны
Бондарчук, Федор Сергеевич
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Россия
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