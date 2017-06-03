Солисты Мариинского театра выступят в Германии на премьере балета "Жизнь героя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Группа солистов Мариинского театра примет в субботу участие в премьере балета "Жизнь героя" в театре города Мюнстер (Германия). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"К этой премьере танцовщиков Мариинского весной готовила хореограф спектакля Донвена Пандурски, которая давно творчески связана с нашей труппой. В Мюнстере наши артисты соединятся с немецкими коллегами", - сказала специалист пресс-центра театра Екатерина Ордовская.

Балет "Жизнь героя" поставлен по мотивам поэмы Альфреда Теннисона "Энох Арден" на музыку Густава Малера. В спектакле выступят солисты Мариинского театра Елена Евсеева, Софья Иванова-Скобликова, Юлия Махалина, Яна Селина, Татьяна Ткаченко, Роман Беляков, Александр Сергеев, Алексей Тимофеев.

Хореограф Донвена Пандурски, закончившая в свое время балетмейстерскую кафедру Ленинградской (Петербургской) консерватории, неоднократно сотрудничала с Мариинском театром. Она поставила здесь балеты "Волшебный орех" на музыку Сергея Слонимского, где ее партнером был художник Михаил Шемякин. Затем с этим же художником она создала на этой сцене триптих из двух хореографических новелл на музыку Сергея Прокофьева ("Метафизика") и Сергея Рахманинова ("Кроткая") и балета Игоря Стравинского "Весна священная".

В этот же день другая часть балетной труппы Мариинского театра выступит на Зальцбургском Троицком фестивале, который ежегодно проходит в преддверии одного из главных музыкальных событий Австрии - Зальцбургского фестиваля. В этот вечер на сцене Большого фестивального дворца будет представлен балет "Сильфида" Хермана Левенскьольда в хореографии Августа Бурнонвиля (1836) в редакции Эльзы-Марианны фон Розен. Главные партии исполнят: Олеся Новикова (Сильфида), Филипп Степин (Джеймс), Екатерина Иванникова (Эффи), Игорь Колб (Медж), Алексей Кузьмин (Гурн). За пульт зальцбургского Оркестра "Моцартеум" встанет Валерий Овсяников.