Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Грузии пройдут ретроспективные показы фильмов Эльдара Рязанова

Культура
3 июня, 14:05 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Мероприятия, посвященные юбилею кинорежиссера, будут проходить летом и осенью в разных городах Грузии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 3 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения кинорежиссера, народного артиста СССР Эльдара Рязанова (1927-2015), состоятся в Грузии с 4 по 11 июня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Международном культурно-просветительском Союзе (МКПС) "Русский клуб" в Тбилиси.

По данным этой организации, "в городе Рустави (20 км от Тбилиси) с 4 по 11 июня МКПС "Русский клуб" и действующее в Грузии Русское общество "Родник" проведут ретроспективный показ самых знаменитых фильмов Эльдара Александровича". В Рустави, в Театральной студии "Зеркало" будут идти любимые миллионами зрителей картины "Гараж", "Карнавальная ночь", "Гусарская баллада", "Жестокий романс", "Забытая мелодия для флейты", "Старики-разбойники", "Андерсен". Вход на показы этих фильмов будет свободным, отметили в МКПС.

Летом и осенью 2017 года ретроспективные показы фильмов Рязанова пройдут также в Тбилиси, Поти и ряде других городов Грузии, рассказали организаторы. Юбилейные мероприятия завершатся в ноябре: в Тбилисском государственном академическом русском драматическом театре им. А. С. Грибоедова состоится Гала-концерт, посвященный творчеству мастера. В этом концерте примут участие звезды грузинского театра и эстрады.

Генеральный директор Тбилисского государственного драматического академического русского театра имени А. С. Грибоедова, президент МКПС "Русский клуб" Николай Свентицкий в беседе с корр. ТАСС отметил, что "в Грузии высоко ценят творчество Эльдара Рязанова - великого режиссера и принципиального человека". "Эльдар Александрович дружил с видными деятелями грузинской культуры, он неоднократно приезжал в Грузию в советское время и в постсоветский период, в последний раз побывал в Тбилиси в ноябре 2012 года в качестве президента Фестиваля Российского кино в Грузии", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Грузия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В киевском аэропорту задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом
2
Зампостпреда РФ при ООН потребовал от США разъяснений по поводу санкций в отношении КНДР
3
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
4
Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в Шереметьеве и Домодедове
5
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
6
Более 300 тыс. человек поклонились мощам Николая Чудотворца за 10 дней
7
Путин рассчитывает на появление новых масштабных проектов в Арктике с иностранным участием
Темы дня
Загрузка...
Реклама