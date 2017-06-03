В Грузии пройдут ретроспективные показы фильмов Эльдара Рязанова

ТБИЛИСИ, 3 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения кинорежиссера, народного артиста СССР Эльдара Рязанова (1927-2015), состоятся в Грузии с 4 по 11 июня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Международном культурно-просветительском Союзе (МКПС) "Русский клуб" в Тбилиси.

По данным этой организации, "в городе Рустави (20 км от Тбилиси) с 4 по 11 июня МКПС "Русский клуб" и действующее в Грузии Русское общество "Родник" проведут ретроспективный показ самых знаменитых фильмов Эльдара Александровича". В Рустави, в Театральной студии "Зеркало" будут идти любимые миллионами зрителей картины "Гараж", "Карнавальная ночь", "Гусарская баллада", "Жестокий романс", "Забытая мелодия для флейты", "Старики-разбойники", "Андерсен". Вход на показы этих фильмов будет свободным, отметили в МКПС.

Летом и осенью 2017 года ретроспективные показы фильмов Рязанова пройдут также в Тбилиси, Поти и ряде других городов Грузии, рассказали организаторы. Юбилейные мероприятия завершатся в ноябре: в Тбилисском государственном академическом русском драматическом театре им. А. С. Грибоедова состоится Гала-концерт, посвященный творчеству мастера. В этом концерте примут участие звезды грузинского театра и эстрады.

Генеральный директор Тбилисского государственного драматического академического русского театра имени А. С. Грибоедова, президент МКПС "Русский клуб" Николай Свентицкий в беседе с корр. ТАСС отметил, что "в Грузии высоко ценят творчество Эльдара Рязанова - великого режиссера и принципиального человека". "Эльдар Александрович дружил с видными деятелями грузинской культуры, он неоднократно приезжал в Грузию в советское время и в постсоветский период, в последний раз побывал в Тбилиси в ноябре 2012 года в качестве президента Фестиваля Российского кино в Грузии", - сказал он.