Вячеслав Бутусов прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Известный российский музыкант, попавший в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец", попросил не привносить политику в его личную жизнь. Так он в субботу на пресс-конференции в Симферополе прокомментировал появление своей фамилии на данном сайте.
"Я не хочу сказать, что я способен отгородиться от политических действий, но я к политике не имею никакого отношения и прошу политику в мою частную жизнь не вмешиваться", - сказал Бутусов.
"Я 30 лет приезжаю в Крым <...> с концертами. Поэтому, конечно, у меня, в первую очередь, возникает вопрос: есть я и есть Симферополь, что изменилось во всей этой истории, и почему, большую часть своей жизни приезжая сюда, я вдруг становлюсь персоной нон-грата? Ответ простой: это политика. Во мне и в Симферополе ничего не изменилось: ни я ничего плохого не сделал Симферополю, ни он мне", - добавил музыкант.
Ранее в черный список сайта попали российские исполнители Дима Билан, Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Татьяна Липницкая (известна под псевдонимом Бьянка), а также Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве. В него был включен и российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства", а также американский актер Стивен Сигал, получивший в ноябре 2016 года гражданство РФ.
Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, изначально был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В мае 2016 года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации персональных данных около 5 тыс. журналистов, получавших аккредитацию в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Среди них были сотрудники RT, ТАСС, Би-би-си, Reuters, Agence France-Presse, CNN, Bloomberg, "Аль-Джазира", Associated Press, газет The Independent, Liberation и других средств массовой информации.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.