На Красной площади прошел вечер памяти Евгения Евтушенко

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вечер памяти поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко прошел в Москве в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".
На главной сцене, установленной напротив храма Василия Блаженного, гостей фестиваля ждал видеопролог "Идут белые снеги". Поэт Владимир Вишневский прочитал посвящение Евтушенко, а молодые поэты Глеб Богданович и Лиза Бугулова читали "Поэт в России - больше чем поэт" и "Людей неинтересных в мире нет". Заслуженная артистка РФ Дарья Михайлова представила "Метаморфозы".
Гости также услышали мини-рок-оперу "Ванька-встанька" по мотивам произведения Евтушенко "Сказка о русской игрушке" в исполнении Петра Елфимова, Евгения Егорова, Кирилла Нечаева в постановке режиссера Сергея Винникова.
Год назад, 3 июня 2016 года, Евгений Евтушенко в рамках книжного фестиваля с аншлагом выступил на Красной площади. Тогда поэт признался, что за долгую творческую жизнь он выступал в 97 странах, на разных площадках, но никогда прежде не читал своих произведений на главной площади Москвы.
В тот день Евтушенко читал хорошо знакомые стихи, отрывки из рассказов о своем детстве. В исполнении автора прозвучала "Казнь Стеньки Разина".
В воскресенье, 4 июня, в Большом зале Московской консерватории будет представлена программа "Евгений Евтушенко в симфонической музыке".
В ней примут участие Государственный симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", Академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова, Камерный хор Московской консерватории и солисты московских музыкальных театров.
13 июня в Государственном Кремлевском дворце пройдет музыкально-поэтический спектакль "Если будет Россия, значит, буду и я". На главную сцену страны в этот вечер выйдут популярные исполнители - Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Градский, Надежда Бабкина и другие. Они исполнят песни, написанные в разные годы на стихи поэта.
Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года. Ему было 84 года.
Евтушенко родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.