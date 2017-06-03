На Красной площади прошел вечер памяти Евгения Евтушенко

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вечер памяти поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко прошел в Москве в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".

На главной сцене, установленной напротив храма Василия Блаженного, гостей фестиваля ждал видеопролог "Идут белые снеги". Поэт Владимир Вишневский прочитал посвящение Евтушенко, а молодые поэты Глеб Богданович и Лиза Бугулова читали "Поэт в России - больше чем поэт" и "Людей неинтересных в мире нет". Заслуженная артистка РФ Дарья Михайлова представила "Метаморфозы".

Гости также услышали мини-рок-оперу "Ванька-встанька" по мотивам произведения Евтушенко "Сказка о русской игрушке" в исполнении Петра Елфимова, Евгения Егорова, Кирилла Нечаева в постановке режиссера Сергея Винникова.

Ровно год назад

Год назад, 3 июня 2016 года, Евгений Евтушенко в рамках книжного фестиваля с аншлагом выступил на Красной площади. Тогда поэт признался, что за долгую творческую жизнь он выступал в 97 странах, на разных площадках, но никогда прежде не читал своих произведений на главной площади Москвы.

В тот день Евтушенко читал хорошо знакомые стихи, отрывки из рассказов о своем детстве. В исполнении автора прозвучала "Казнь Стеньки Разина".

Программы фестиваля памяти Евтушенко в Москве

В воскресенье, 4 июня, в Большом зале Московской консерватории будет представлена программа "Евгений Евтушенко в симфонической музыке".

В ней примут участие Государственный симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", Академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова, Камерный хор Московской консерватории и солисты московских музыкальных театров.

13 июня в Государственном Кремлевском дворце пройдет музыкально-поэтический спектакль "Если будет Россия, значит, буду и я". На главную сцену страны в этот вечер выйдут популярные исполнители - Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Градский, Надежда Бабкина и другие. Они исполнят песни, написанные в разные годы на стихи поэта.

Из биографии

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года. Ему было 84 года.

Евтушенко родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.