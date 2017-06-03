Лауреатом премии "Национальный бестселлер - 2017" стала московский прозаик Анна Козлова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Лауреатом литературной премии "Национальный бестселлер - 2017" названа московский прозаик Анна Козлова, автор романа "F20". Такое решение открытым голосованием приняло жюри на торжественной церемонии, которая прошла на Новой сцене Александринского театра.

Итог голосования, где на премию претендовали два финалиста, решил голос почетного председателя жюри, генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Как отметил Эрнст, премия "Нацбест" все эти годы верна главной цели: "она привлекает внимание к хорошей литературе, это ее главное качество". Говоря о работе жюри, он сказал, что любая оценка произведений искусства весьма условна, поскольку критериев художественности не существует. "Мы судили максимально честно и максимально субъективно", - добавил он.

Принимая награду, Козлова вспомнила основателя премии "Национальный бестселлер" критика Виктора Топорова, который 18 лет назад посоветовал всерьез заняться литературой, предсказав, "что у нее есть будущее".

В своей книге, написанной в жанре киноромана, Козлова предприняла попытку разобраться во внутреннем мире подростка-шизофреника и рассказать о том, как этот мир взаимодействует с миром реальным. Это шестая книга писательницы и ее первая крупная работа после шестилетнего перерыва. В 2008 году она входила в шорт-лист премии с книгой "Люди с чистой совестью".

О премии

"Национальный бестселлер" - ежегодная общероссийская литературная премия, девиз которой "Проснуться знаменитым!". Она вручается в Петербурге за лучший роман, написанный на русском языке в течение календарного года. Премия была учреждена в 2001 году российским издателем, предпринимателем и литератором Константином Тублиным.

В нынешнем году победителю будет вручен 1 млн рублей, которые он разделит в пропорции 9 к 1 со своим номинатором. Все другие финалисты премии получили по 60 тыс. рублей.