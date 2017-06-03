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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Москвичка Полина Богусевич представит в этом году Россию на международном вокальном конкурсе "Детское Евровидение", который пройдет осенью в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе Международного детского центра "Артек", где состоялся финал национального отборочного конкурса.
"Полина Богусевич представит Россию на "Детском Евровидении" в Грузии", - сказали в пресс-службе "Артека"
По правилам национального отбора, голоса профессионального жюри суммируются с результатами онлайн голосования.
Всего в финальном отборе участвовал 21 исполнитель.
Тринадцатилетняя Полина Богусевич - ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого, лауреат III степени международного арт-фестиваля "Езерски Бисери", прошедшего в Македонии в 2012 году, участница телепроектов "Голос. Дети", "Окно в Париж", "Школа Музыки", "Песня года - 2014", "Рождественская песенка года - 2014", "Детская Песня года - 2014" и других.
Детский конкурс песни Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. В конкурсе принимают участие дети в возрасте до 15 лет. В "Артеке" финал национального отбора на Детское Евровидение проводится во второй раз.