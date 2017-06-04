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Лондонский Cheek by Jowl представит в Москве спектакль "Зимняя сказка"

Культура
4 июня, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Спектакль Деклана Доннеллана и Ника Ормерода по пьесе Шекспира "Зимняя сказка" идет на английском языке с русскими субтитрами

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Театр Cheek by Jowl из Лондона представит в Москве в рамках Чеховского фестиваля спектакль своих основателей - режиссера Деклана Доннеллана и художника Ника Ормерода - по пьесе Шекспира "Зимняя сказка". Постановку покажут на сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина также 5 и 6 июня.

Спектакль также будет продемонстрирован на Международном Платоновском фестивале искусств в Воронеже 9 и 10 июня. Постановка идет на английском языке с русскими субтитрами.

К пьесе Шекспира "Зимняя сказка" Доннеллан уже обращался в 1997 году в спектакле на сцене Малого драматического театра Санкт-Петербурга под руководством Льва Додина. Спустя 20 лет его новая постановка, как отмечается в аннотации, "о потере, об утрате, вызывающей весь спектр эмоций: от нежной теплоты до отчаянной безнадежности". В постановке участвуют 14 актеров лондонского театра.

Доннеллана на западе называют "русским", поскольку он часто приезжает в Россию, работает с русскими актерами, является лауреатом отечественных театральных премий "Золотая Маска" и "Хрустальная Турандот". В России он ставил "Бориса Годунова" во МХАТе им. Горького, антрепризные спектакли "Три сестры" и "Двенадцатая ночь" на сцене Театра им. А.С. Пушкина, балеты "Ромео и Джульетта" и "Гамлет" в Большом театре. В 2011 году его постановка шекспировской "Бури" открыла десятый Чеховский фестиваль, а в 2013 году он поставил на сцене Театра им. А.С. Пушкина спектакль "Мера за меру" на русском языке и с русскими же актерами. Доннеллан - президент регионального фонда поддержки Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова.

Фестиваль имени Чехова проводится в этом году в 13-й раз. Показы спектаклей со всего мира в Москве пройдут вплоть до 20 июля. За это время москвичам продемонстрируют 21 спектакль разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Киргизии, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи, Эстонии.

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