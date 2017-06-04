В Токио торжественно открылся фестиваль "Русские сезоны"

ТОКИО, 4 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Фестиваль "Русские сезоны", в рамках которого в течение года пройдут более 200 различных мероприятий, открылся в японской столице. Торжественная церемония по этому случаю проходит в одном из главных залов "Токио Бунка Кайкан".

Красно-белую ленточку в холле зала, символизирующую начало многодневной культурной программы, перерезали статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, а также заместитель министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Рёхэй Мията.

По словам Журавского, у собравшихся сегодня будет возможность увидеть балет "Жизель", который дает всемирно известная балетная труппа Большого театра. "Сегодня мы станем свидетелями открытия "Русских сезонов". Это масштабный проект, в рамках которого российские артисты в течение года будут радовать японскую публику", - сказал он.

"Особая радость для нас, что в церемонии открытия примет участие премьер-министр Синдзо Абэ по приглашению президента России Владимира Путина", - подчеркнул Журавский.

Гастроли Большого - стимул для японцев

Мията отметил, что "в последнее время регулярные контакты на высшем уровне свидетельствуют об укреплении отношений". "Мы с большим уважением приветствуем проект "Русские сезоны", для нас большое значение имеет то, что он впервые проводится в Японии", - добавил заместитель японского министра. По его словам, для многих японцев, которые занимаются балетом, гастроли Большого театра - большой стимул.

Позднее японский премьер Абэ и вице-премьер России Ольга Голодец выступят с приветствием к зрителям. Торжественный вечер завершит выступление артистов Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), которые покажут балет "Жизель" на музыку Адольфа Адана в хореографической версии народного артиста СССР Юрия Григоровича.

Программа "сезонов"

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом перекрестного года России и Японии, которым президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ объявили 2018 год. Программа проекта включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии. Как ожидается, зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут свыше 3 миллионов человек.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М. И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".