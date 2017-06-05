Французский кукольник Филипп Жанти представит в Москве спектакль "Внутренние пейзажи"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Французский режиссер и кукольник Филипп Жанти покажет в Москве спектакль "Внутренние пейзажи" в жанре "одиссея для актеров и марионеток" в рамках Международного фестиваля имени А. П. Чехова. Спектакль без слов будут играть на сцене Театра имени Моссовета с 5 по 9 июня.

Показы спектакля проходят при поддержке Французского института и Посольства Франции в Москве.

Оригинальный спектакль "Внутренние пейзажи", содержащий элементы кукольного и синтетического театра, Жанти создал в соавторстве с женой, хореографом Мэри Андервуд, вместе с которой он в 1968 году основал труппу "Компани Филипп Жанти". Под музыку Рене Обри при помощи актеров, кукол, марионеток, видеопроекции и спецэффектов режиссер покажет причудливые фантасмагорические образы своего внутреннего путешествия.

"Я мыслю образами, мечтами и метафорами, воспоминаниями о чудаковатой юности, - признавался режиссер Филипп Жанти в одном из интервью. - Внутренние пейзажи - это путешествие человека, который с помощью картин, марионеток, танца и музыки показывает нам образы, где смешиваются возвышенное, пугающее и поэтическое. Это виртуальная поэма для актеров и марионеток, созданная на перекрестке моих снов, путешествий и фантазий"

Спектакли Жанти четыре раза участвовали в программе Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова. "Внутренние пейзажи" - пятый спектакль режиссера, который увидят зрители фестиваля. За время существования "Компани Филипп Жанти" побывала с гастролями более чем в 50 странах. В России труппа гастролировала в 1978, 1980, 1984, 1996, 2003 и 2006 годах.

Международный фестиваль имени А. П. Чехова проводится в этом году в 13-й раз. Показы спектаклей со всего мира в Москве продлятся до 20 июля. За это время москвичам будет показан 21 спектакль разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Киргизии, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи, Эстонии.