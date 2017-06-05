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Опера "Война и мир" откроет фестиваль "Толстой Weekend" в Ясной Поляне

Культура
5 июня, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Специальная версия "Войны и мира" будет показана 9 июня под открытым небом на главной сцене фестиваля

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Опера "Война и мир" в исполнении артистов Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) откроет театральный фестиваль "Толстой Weekend", который пройдет с 9 по 11 июня в Ясной Поляне. Об этом ТАСС сообщили устроители мероприятия.

"Спектакль "Война и мир", созданный Феликсом Коробовым, Александром Тителем и Владимиром Арефьевым, по праву считается одним из самых ярких в репертуаре театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Все его представления прошли с аншлагами, постановка была представлена в рамках Opera Europa, побывала на гастролях в Китае и дважды демонстрировалась на телевидении", - говорится в материалах оргкомитета.

Специальная версия "Войны и мира" будет показана 9 июня под открытым небом на главной сцене фестиваля. В этом масштабном действе примут участие более 100 артистов. В специальной версии спектакля, созданной для Ясной Поляны постановщиками московского спектакля и режиссером Людмилой Налетовой, выступят солисты оперы, артисты миманса и оркестр МАМТ. Главные партии исполнят Наталья Петрожицкая (Наташа Ростова), Дмитрий Зуев (Андрей Болконский), Николай Ерохин (Пьер Безухов), Анатолий Лошак (Наполеон), Роман Улыбин (Кутузов).

В рамках фестиваля на четырех сценах под открытым небом уже традиционно будут показаны интерпретации произведений Льва Толстого. В этом году в программу впервые включены и постановки по произведениям других авторов. В течение трех дней на нескольких площадках состоится более 20 мероприятий: спектаклей, сторителлингов, публичных дискуссий.

Фестиваль "Толстой Weekend" проводится под открытым небом в музее-усадьбе "Ясная Поляна". Идея фестиваля принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Партнерами фестиваля являются Гастрольно-концертное объединение "РОСКОНЦЕРТ" и компания Renault. С 2017 года мероприятие проходит при поддержке губернатора Тульской области, Министерства культуры РФ и госкорпорации "Ростех".

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