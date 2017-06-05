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Фильм "Довлатов" выйдет в прокат в конце 2017 года

Культура
5 июня, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Лента Алексея Германа-младшего снята в жанре биографической мелодрамы и повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Художественный фильм "Довлатов" Алексея Германа-младшего выйдет в прокат в конце 2017 года. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин на круглом столе "Революция и литература".

"Ленфильм" закончил картину "Довлатов", - сказал Пичугин. - Ленту будем выпускать в конце года".

Фильм снят в жанре биографической мелодрамы, повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя Сергея Довлатова. Режиссер воссоздал множество примет показанной эпохи: светскую жизнь Ленинграда начала 1970-х, кафе "Сайгон", Большой драматический театр времен своего расцвета, киностудию "Ленфильм". Вошли в фильм сцены разговоров главного героя и молодого поэта Иосифа Бродского. Кинокартина поднимает вечный для русской и европейской культуры вопрос нравственного выбора.

В роли Довлатова снялся сербский актер Милан Марич. Среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.

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