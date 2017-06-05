Более 50 стран присоединились к проекту "Почитаем Пушкина!"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Жители более 50 стран уже приняли участие в международном проекте "Почитаем Пушкина", организованного Россотрудничеством.

Об этом сообщили в агентстве.

"В преддверии Дня русского языка Россотрудничество проводит международный проект "Почитаем Пушкина!", - говорится в сообщении агентства. - Жители уже более 50 государств присоединились к проекту, прочитаны сотни самых разных произведений поэта. Люди записывают на видео, как они читают стихи Пушкина по-русски, и выкладывают их в социальные сети".

Как проинформировали в Россотрудничестве, свои ролики участники делали как "селфи на телефоне и профессионально на видеокамеру, среди необычных интерьеров и в классической библиотечной обстановке". "Мы увидели и чтецов-декламаторов и настоящие постановочные сценки. Одним словом, мы убедились, что самый знаменитый русский поэт вдохновляет на творчество людей на всех континентах", - сообщает Россотрудничество.

По информации агентства, самым популярным стало знаменитое "У Лукоморья" - его любят и взрослые, и дети из Турции, Японии, Австралии, Эритреи, Узбекистана, Китая.

"Количество размещенных видеороликов и положительных откликов свидетельствует о большом интересе в мире к самому проекту, а значит - и к русской литературе и русскому языку", - заметили в агентстве.