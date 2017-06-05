Александр Сокуров удостоился почетной премии Европейской киноакадемии

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БЕРЛИН, 5 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Европейская киноакадемия присудила российскому режиссеру Александру Сокурову премию за достижения в ходе творческого пути (Lifetime Achievement Award). Об этом говорится в сообщении, которое было распространено этим творческим объединением.
"Европейская киноакадемия имеет честь вручить Александру Сокурову премию "За достижения в ходе творческого пути" за его выдающуюся работу в области режиссуры, драматургии и кинематографа", - отмечает жюри. Награда присуждена в качестве "признания уникального вклада в мир кино", говорится в сообщении. Премия является почетной и вручается с 1988 года, когда академия была основана.
Кинематографистов, которые будут отмечены в ключевых номинациях, назовут 9 декабря в Берлине. Сокуров будет почетным гостем на мероприятии. Премию Европейской киноакадемии называют "европейским Оскаром".
Александр Сокуров - режиссер таких художественных фильмов, как "Молох", "Телец", "Русский ковчег", "Александра", "Фауст" и "Франкофония". Он принимал участие в съемках более 30 документальных картин.