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Александр Сокуров удостоился почетной премии Европейской киноакадемии

Культура
5 июня, 13:44 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Награда присуждена в качестве признания уникального вклада в мир кино

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Александр Сокуров

Александр Сокуров

© Михаил Метцель/ТАСС

БЕРЛИН, 5 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Европейская киноакадемия присудила российскому режиссеру Александру Сокурову премию за достижения в ходе творческого пути (Lifetime Achievement Award). Об этом говорится в сообщении, которое было распространено  этим творческим объединением.

"Европейская киноакадемия имеет честь вручить Александру Сокурову премию "За достижения в ходе творческого пути" за его выдающуюся работу в области режиссуры, драматургии и кинематографа", - отмечает жюри. Награда присуждена в качестве "признания уникального вклада в мир кино", говорится в сообщении. Премия является почетной и вручается с 1988 года, когда академия была основана.

Кинематографистов, которые будут отмечены в ключевых номинациях, назовут 9 декабря в Берлине. Сокуров будет почетным гостем на мероприятии. Премию Европейской киноакадемии называют "европейским Оскаром".

Александр Сокуров - режиссер таких художественных фильмов, как "Молох", "Телец", "Русский ковчег", "Александра", "Фауст" и "Франкофония". Он принимал участие в съемках более 30 документальных картин.

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