Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Миллиардер Михаил Прохоров сыграет в продолжении комедии "О чем говорят мужчины"

Культура
5 июня, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Съемки киноленты начались в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Прохоров

Михаил Прохоров

© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Съемки комедии Флюзы Фархшатовой "О чем говорят мужчины. Продолжение" начались в Москве.

В ней будет участвовать миллиардер Михаил Прохоров, сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ.

"В Москве начались съемки фильма "О чем говорят мужчины. Продолжение" кинокомпании СТВ и киностудии "Стрела", - отметили в пресс-службе. Прохоров, по сообщению пресс-службы, сыграет самого себя. Кроме того, в картине задействованы Татьяна Догилева и Алексей Барабаш.

Музыкальные треки к ленте подготовит группа "Би-2".

"Это продолжение двух успешных комедий от "Квартета И", - заметили в пресс-службе. - Первая часть "О чем говорят мужчины" вышла в 2010 году, фильм собрал в прокате 358,5 млн рублей, а в 2011 году вышла лента "О чем еще говорят мужчины", собрав в прокате уже 565 млн рублей".

По сюжету, герои Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четырех даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно - зачем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
9
Путин посетил новый концертный зал в поселке Репино
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
3
План "Перехват" введен в Москве после сообщений о похищении ребенка
4
В Москве объявлено штормовое предупреждение
5
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
6
Автомобиль упал в реку на западе Москвы
7
Жириновский поставил перед ЛДПР задачу за 20-30 лет нарастить число членов партии до 1 млн
Темы дня
Загрузка...
Реклама