Миллиардер Михаил Прохоров сыграет в продолжении комедии "О чем говорят мужчины"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Съемки комедии Флюзы Фархшатовой "О чем говорят мужчины. Продолжение" начались в Москве.

В ней будет участвовать миллиардер Михаил Прохоров, сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ.

"В Москве начались съемки фильма "О чем говорят мужчины. Продолжение" кинокомпании СТВ и киностудии "Стрела", - отметили в пресс-службе. Прохоров, по сообщению пресс-службы, сыграет самого себя. Кроме того, в картине задействованы Татьяна Догилева и Алексей Барабаш.

Музыкальные треки к ленте подготовит группа "Би-2".

"Это продолжение двух успешных комедий от "Квартета И", - заметили в пресс-службе. - Первая часть "О чем говорят мужчины" вышла в 2010 году, фильм собрал в прокате 358,5 млн рублей, а в 2011 году вышла лента "О чем еще говорят мужчины", собрав в прокате уже 565 млн рублей".

По сюжету, герои Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четырех даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что неважно - зачем.