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В храме Христа Спасителя пройдет премьера мультфильма о Петре и Февронии

Культура
5 июня, 16:26 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Специальный показ также состоится в Муроме

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Храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ВЛАДИМИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Премьерный показ полнометражного мультфильма "Сказ о Петре и Февронии" состоится в храме Христа Спасителя 4 июля 2017 года и будет приурочен к десятилетию празднования Дня семьи, любви и верности.

Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков.

"Мультфильм создавался в течение семи лет при поддержке Фонда социально-культурных инициатив, президентом которого является Светлана Медведева, администрации Владимирской области и округа Муром", - сказал вице-губернатор.

По словам Колкова, в дни празднования Дня семьи любви и верности в Муроме также запланирован спецпоказ мультфильма.

Сюжет картины основан на жизни православных святых Петра и Февронии Муромских. Он ориентирован на широкую зрительскую аудиторию и предназначен для семейного просмотра. Бюджет проекта составил $5 млн, а одну из песен к мультфильму записала певица Валерия.

День семьи, любви и верности, символом которого стала ромашка, был учрежден в 2008 году при поддержке Светланы Медведевой. Центром торжеств стал Муром, где жили святые Петр и Феврония, которых считают покровителями брака. Мощи княжеской четы открыты для поклонения в храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

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