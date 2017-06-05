В храме Христа Спасителя пройдет премьера мультфильма о Петре и Февронии

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ВЛАДИМИР, 5 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Премьерный показ полнометражного мультфильма "Сказ о Петре и Февронии" состоится в храме Христа Спасителя 4 июля 2017 года и будет приурочен к десятилетию празднования Дня семьи, любви и верности.
Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков.
"Мультфильм создавался в течение семи лет при поддержке Фонда социально-культурных инициатив, президентом которого является Светлана Медведева, администрации Владимирской области и округа Муром", - сказал вице-губернатор.
По словам Колкова, в дни празднования Дня семьи любви и верности в Муроме также запланирован спецпоказ мультфильма.
Сюжет картины основан на жизни православных святых Петра и Февронии Муромских. Он ориентирован на широкую зрительскую аудиторию и предназначен для семейного просмотра. Бюджет проекта составил $5 млн, а одну из песен к мультфильму записала певица Валерия.
День семьи, любви и верности, символом которого стала ромашка, был учрежден в 2008 году при поддержке Светланы Медведевой. Центром торжеств стал Муром, где жили святые Петр и Феврония, которых считают покровителями брака. Мощи княжеской четы открыты для поклонения в храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме.