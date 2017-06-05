На фестивале "Красная площадь" назвали лучшие издательские проекты по итогам 2016 года

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) в 26-й раз объявила имена лауреатов ежегодного общероссийского конкурса "Лучшие книги года". Церемония награждения состоялась в рамках фестиваля "Красная площадь".
Активное участие в работе жюри приняли специалисты филиала ТАСС - Российской книжной палаты, выступив в качестве кураторов ряда направлений смотра.
Президент АСКИ Константин Чеченев отметил, что "сейчас подведены итоги того, что происходит в российском книгоиздании", выявлены основные тенденции современного издательского дела.
В категории "Лучшее издание в области гуманитарных наук" победу одержала книга "Беседы о Данте" Георгия Чистякова. Лучшим изданием по естественным наукам, технике и медицине стал цикл книг учебной и научной литературы для нефтегазовой отрасли издательства "Недра" (в пяти книгах), также получивший специальный приз жюри.
Лучшей книгой для детей и юношества признано произведение "Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит" издательства "Москвоведение".
Лучшим изданием классической художественной литературы назвали "Прикосновение к подлиннику. Факсимильное издание прижизненных книг М. Ю. Лермонтова" издательства "Снег" (Пятигорск).
В номинации "Лучшая книга о Российской армии и флоте" пальма первенства у совместного проекта фонда "Русские витязи" и издательства "Гангут" - "Оружие Великой войны. Холодное оружие Российской армии".
Лучшей книгой мемуарно-биографического и историко-документального характера стал труд архимадрита Макария (Веретенникова) "Митрополиты Древней Руси (X-XVI века)" (Издательство Сретенского монастыря).
Организаторы премии также наградили издательство "Словари XXI века" за первый том "Большого словаря церковно-славянского языка нового времени", а также проект "Кино от первого лица. Режиссеры о великих фильмах" (Вече), выделили книгу "Русские народные украшения" Елены Медлевской (Бослен).
"Лучшей книгой русского зарубежного издательства" стал проект "Хроника русской культурной и общественной жизни в Эстонии" (1918-1940 год) из "Истории русского зарубежья" в двух томах издательства Aleksandra (Таллин, Эстония).
Победители объявлены в 12 основных и четырех специальных номинациях. также издателям были вручены благодарности и дипломы различных министерств и ведомств.
По словам Чеченева, всего вниманию судей были представлены 536 издательских проектов из пяти стран.
"Особенностью конкурса является не только число, но и широкий географический охват участников, на конкурс представлены 147 издательств практически из всех регионов России", - сообщили ТАСС в АСКИ.
С 3 по 6 июня в Москве проходит книжный фестиваль "Красная площадь". Читатели могут встретиться с любимыми российскими писателями, посетить творческие концерты, получить скидки 25% на книжную продукцию.
В эти дни Красную площадь заполнили 400 издательств, программа предусматривает проведение более 500 мероприятий.