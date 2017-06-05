Фестиваль "Великое русское слово" в Крыму собрал гостей из 60 стран

ЯЛТА, 5 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Одиннадцатый международный фестиваль "Великой русское слово", который открылся в понедельник в Ялте, собрал участников из 60 стран. Об этом на открытии фестиваля сообщила министр образования РФ Ольга Васильева.

"В этом фестивале участвуют 60 стран - это люди, которые любят, чтут и уважают русский язык; это люди, для которых русский язык является родным; это люди, которые прекрасно осознают, что принесла в мир русская культура, что несет миру русская культура, какую основу, нравственную и духовную, имеет русская культура", - сказала Васильева.

По ее словам, русский язык - это не только один из пяти международных языков. "По мнению специалистов-лингвистов, он является самым мелодичным, самым красивым, самым сложным для изучения", - отметила министр.

Форум расширяется

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Фестиваль проводится под эгидой Государственного Совета Республики Крым и Совета министров Крыма при поддержке государственных органов власти Российской Федерации, Украины (до 2014 года), правительства Москвы, Фонда "Русский мир". Форум направлен на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

В рамках фестиваля 6 июня пройдет III Ливадийский форум, главной темой которого станет поддержка русского языка и языков народов России.

Глава Крыма Сергей Аксенов на открытии отметил, что "фестиваль становится все более значимым", куда с каждым годом приезжает все больше гостей. "Я рад, что фестиваль процветает, он продолжает расти... Здесь мы можем сегодня обсуждать вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне", - сказал Аксенов.