Собянин принял участие в торжественном открытии Международного центра балета на ВДНХ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом реставрации и реконструкции ВДНХ, а также принял участие в торжественной церемонии открытия Международного центра балета на ее территории.

Он отметил, что еще, несколько лет назад 62-й павильон "Охрана природы" был в запущенном состоянии. "Везде была одна и та же картина: полуаварийные здания, в которых размещалось бог весть что, размещалась специфическая рыночная жизнь, которая была далека от того, что задумывали основатели ВДНХ", - сказал Собянин на церемонии открытия Центра.

Теперь, по его словам, год за годом видно, как возрождается ВДНХ. "Это место, которое насыщается жизнью, миллионами людей, которые сюда приходят. ВДНХ с каждым годом получает новое развитие, и в настоящее время реализованы около десятка крупнейших проектов на этой территории - и город ремесел, и город героев, и парковая зона, и реставрация павильона "Космос", и так далее, и тому подобное", - заметил мэр.

Он отметил, что открытый Международного центра балета является не таким уж и крупным объектом, но не менее значимым. Собянин поблагодарил всех, кто участвовал в его создании. "А детишкам пожелаем удивительных занятий в этом историческом месте. Поздравляю всех с запуском этого замечательного проекта!" - сказал Собянин.

На открытии помимо учеников выступили прима-балерина Большого театра Анастасия Сташкевич и прима-балерина Венской государственной оперы Людмила Коновалова.

В 2016-2017-х годах в 62-м павильоне за счет инвестора проведены внутренние реставрационные работы с приспособлением под современное использование. В балетных залах уложен уникальный пол, специально разработанный для репетиций профессиональных танцовщиков. К весне 2018 года планируется завершить реставрацию фасадов павильона.