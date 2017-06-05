Sky: скончался актер Питер Сэллис, озвучивавший мультфильм "Уоллес и Громит"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Британский актер Питер Сэллис, известный по участию в озвучивании серии мультфильмов про приключения Уоллеса и Громита, скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его агентов.

По его информации, Сэллис ушел из жизни 2 июня в своем доме в Денвилл-холле.

Питер Сэллис родился 1 февраля 1921 года в Лондоне. Снимался в большом количестве телесериалов, но наиболее известен своей озвучкой изобретателя по имени Уоллес в хорошо известной в Англии и за ее пределами серии британских мультфильмов. Как отмечает Sky News, Сэллис впервые стал участвовать в этом проекте еще в 1983 году.