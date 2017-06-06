Выручка Christie's от "русских торгов" в Лондоне составила $6,5 млн

ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Выручка аукционного дома Christie's от проведенных в понедельник в британской столице торгов предметами русского искусства превысила £5 млн ($6,5 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме.

"Всего в торгах принимали участие 238 клиентов из 40 стран и четырех континентов - Европы, Азии, Америки и Африки", - рассказала представитель Christie's.

Топ-лот - эскиз Бакста

Самым дорогим лотом стал эскиз костюма Креонта, выполненный в 1904 году Львом Бакстом (1866-1924). Набросок костюма для постановки "Антигона" Софокла, единственную роль в котором на сцене Нового театра Лидии Яворской исполнила Ида Рубинштейн, ушел с молотка за £377 тыс. ($487 тыс.) после пятиминутной борьбы.

Картина, которая в этом году украсила каталог Christie's, - акварель Константина Сомова (1869-1939) "Летнее утро" - была продана за £281 тыс. ($363 тыс.), что более чем в четыре раза превысило ее изначальную оценочную стоимость. Портрет мальчика кисти Бориса Григорьева (1886-1939), созданный в начале 1930-х годов и впервые появившийся на рынке, был продан за £257 тыс. ($330 тыс.).

Выше изначальной оценки ушла и картина известного портретиста Леонида Пастернака (1862-1945). Полотно под названием "У К.А. Коровина: старинные песни (Шаляпин и художники)" была продана за £106 тыс. ($137 тыс.) при изначальной оценке от £60 тыс. до £80 тыс. ($78-104 тыс.). Картина, ранее находившаяся в коллекции знаменитой голливудской актрисы Натали Вуд (1938-1981), дочери русских эмигрантов, была написана приблизительно в 1921 году.

Леонид Пастернак, отец нобелевского лауреата писателя Бориса Пастернака (1890-1960), заслуженно снискал себе славу "русского импрессиониста". На картине изображены Константин Коровин (1861-1939), Федор Шаляпин (1873-1938), сам Леонид Пастернак, Абрам Архипов (1862-1930), Павел Тучков (1862-1918) и князь Сергей Щербатов (1875-1962). Коровин и Архипов были коллегами Пастернака по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества, а Щербатов - его учеником.

В общей сложности продажа картин принесла Christie's £2,8 млн ($3,6 млн), и этот результат, так же, как и итоги всех торгов, был признан экспертами аукционного дома успешным. "Этот первый в году аукцион русского искусства показал, что рынок динамично развивается, - заявила один из директоров департамента русского искусства Christie’s в Лондоне Сара Мэнсфилд. - Атмосфера в зале была энергичной и подкреплена интенсивной торговлей как по телефону, так и по интернету. Потрясающая статистика доказывает, что интерес к русскому искусству набирает обороты".

Она обратила внимание на рост интереса к торгам со стороны иностранных коллекционеров. "Как и прежде, большинство покупателей (70%) были русскоговорящими, но 30% лотов было приобретено иностранными клиентами", - сказала она.

Интерес к Фаберже и русскому серебру

Успешным назвали в Christie's и результаты, показанные во второй сессии, во время которой коллекционерам были предложены предметы декоративно-прикладного искусства. Большой спрос был на произведения мастерской Карла Фаберже, старинное русское серебро, императорский и советский фарфор, а также изделия из бронзы.

"Особое внимание привлекли серебряный ковш Фаберже, который ушел с молотка за £87,5 тыс. ($113 тыс.)", - сообщила еще один директор департамента русского искусства Christie’s в Лондоне Хелен Калвер-Смит. По ее словам, большой интерес у коллекционеров вызвали также "коллекция фарфора, распроданная на 91% и по цене достигшая 130% от нижней планки предварительной оценки, старинное русское серебро, включая три ковша и редкий восьмиугольный стакан, которые ушли с молотка в сумме за почти £259 тыс. ($335 тыс.)".

Торги продолжит Sotheby's

Во вторник на "русской неделе" - день Sotheby's. Аукционный дом предложил сотни лотов. Среди них - картина под названием "Лето" кисти Левитана (1860-1900). Оценочная стоимость полотна - £1-1,5 млн ($1,3-2 млн). Портрет кисти Репина (1844-1930) оценен в £750 тыс. - £1 млн ($970 тыс. - $1,3 млн). На картине, созданной мастером в Неаполе в 1894 году, изображен его сын Юрий. Она хранилась в американской коллекции, точно так же, как и полотно Левитана.

Среди других примечательных лотов - работы Константина Юона (1875-1985). Так, картина "Кремль ночью" оценивается в £400-600 тыс. ($515-775 тыс.), а полотно "Красивый день, Измайлово" - в £120-180 тыс. ($154-230 тыс.).

7 июня в торгах примут участие аукционные дома MacDougall's ("Макдугаллс") и Bonhams ("Бонэмс"), после чего будут подведены окончательные итоги.