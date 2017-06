Неделя Пушкина и русской культуры стартует в Миннеаполисе

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Неделя, посвященная дню рождения А.С.Пушкина и русской культуре, стартует в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал Владимир фон Цуриков - директор Музея русского искусства, единственного в США подобного учреждения.

СПЕЦПРОЕКТ Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина Специальный проект ТАСС о том, что довело "солнце нашей поэзии" до поединка на Черной речке

"День рождения Пушкина всегда и во всем мире воспринимался в эмигрантской среде как день русской культуры, - напомнил он. - В этот день обычно проводились мероприятия по сохранению русского языка, к этой дате приурочивали выходы книг, сборников, посвященных Пушкину и русской культуре, а эмигранты встречались и устраивали вечера музыки и поэзии". По его словам, руководство музея Миннеаполиса приняло в этом году решение объединить день рождения великого поэта с Днем России, который отмечается 12 июня, организовав неделю русской культуры.

В музее будет продемонстрирован документальный фильм режиссера Майкла Бекельхаймера "Пушкин - наше все" (Pushkin is Our Everything), после чего состоится круглый стол, участники которого обсудят роль великого поэта в русской и мировой культуре. В течение последующих дней в стенах музея будет действовать экспозиция предметов русского быта, искусства, наград и других артефактов, датированных XVIII-XIX веками. 11 июня жители Миннеаполиса смогут посетить концерт, посвященный Дню России, на котором прозвучат произведения русской классической музыки.

В течение ближайшей недели посетители музея побывают и на выставке, связанной с династией Романовых, послушают стихи русских поэтов, пообщаются со специалистами в области русского искусства. "Своей задачей мы видим популяризацию русской культуры среди американского населения, - пояснил Владимир фон Цуриков. - Мы считаем очень важным не останавливаться только на уровне знакомства с искусством, а использовать любую возможность, чтобы улучшать отношения наших народов, сближать их через живопись, культуру и общение, особенно в тяжелые политические времена".

По словам Цурикова, главными посетителями Музея русской культуры в Миннеаполисе являются юные американцы. "Посетители, сотрудники, руководство музея - это, в основном, коренные американцы, - сказал он. - Наш музей, расположенный на Среднем западе Америки, стал таким образом небольшим центром популяризации русской культуры среди местного, коренного населения".

"При этом со стороны американцев мы постоянно наблюдаем большой интерес ко всему, что связано с Россией, - отметил Цуриков. - В то же время мы хотим также и предоставить возможность поддерживать русский язык, прикасаться к основам культуры нашей родины потомкам эмигрантов из стран бывшего Советского Союза". По его данным, общее число русскоязычной диаспоры, проживающей на территории, которая объединяет Миннеаполис и соседний город Сент-Пол, составляет около 50 тысяч человек.