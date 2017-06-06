Спецпроект "Яндекса" расскажет о Пушкине то, что не проходят в школе

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Яндекс совместно с Государственным музеем А. С. Пушкина запустили ко дню рождения поэта онлайн-проект "Ай да Пушкин", который содержит в том числе факты, о которых не рассказывают в школе. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".

"Проект выглядит как интерактивная карта, на которой отмечено почти сто мест России и мира, связанных с жизнью поэта. К локациям привязаны любопытные факты из биографии Пушкина и истории, случившиеся с ним в этих местах. Гости проекта увидят "наше все" с разных сторон: и подростком, который стеснялся пригласить в неубранный дом друзей, и романтиком, который ушел странствовать с цыганкой и ее табором, и увлеченным историком, который проехал полстраны для разговора со свидетелями пугачевского бунта. Всего на карте проекта отмечено 99 точек с фактами и историями из жизни великого поэта, причем многие из этих фактов не проходят в школе", - говорится в пресс-релизе.

Пушкинские места и истории собраны так, чтобы отразить разные грани личности поэта - "Историк", "Ребенок", "Повеса", "Гурман" и т.д. Чтобы на карте было удобнее ориентироваться, места распределены по девяти категориям. Переключаясь между ними, пользователи узнают, где поэт общался с женщинами, дрался на дуэлях, вкусно обедал, играл в карты, путешествовал, обсуждал политическую ситуацию в стране, собирал исторические материалы и проводил время в детстве. Также можно "бросить кости" и узнать случайный факт из биографии поэта.

Материалы собраны при поддержке Государственного музея им. А. С Пушкина.