Спецпроект "Яндекса" расскажет о Пушкине то, что не проходят в школе

Туристические маршруты на время проведения ЧМ-2018 не будут ограниченыСпорт 6 июня, 12:44
Кабмин выделил Красноярскому краю 68 млн рублей на помощь пострадавшим от лесных пожаровСибирь 6 июня, 12:30
DM: исполнитель теракта в Лондоне отвечал за безопасность пассажиров в метроМеждународная панорама 6 июня, 12:25
МВД во время Кубка конфедераций уделит особое внимание защите транспортных узловСпорт 6 июня, 12:23
Информационно-деловому медиапроекту ТАСС DV.land исполнился годНовости агентства 6 июня, 12:17
Угроз безопасности в период проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 нетСпорт 6 июня, 12:15
Спецпроект "Яндекса" расскажет о Пушкине то, что не проходят в школеКультура 6 июня, 12:15
Бразильский футболист "Зенита" Эрнани не исключил возможность сыграть за сборную РоссииСпорт 6 июня, 11:57
Чудновец планирует идти на выборы главы Свердловской области от Народной партии РоссииПолитика 6 июня, 11:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Яндекс совместно с Государственным музеем А. С. Пушкина запустили ко дню рождения поэта онлайн-проект "Ай да Пушкин", который содержит в том числе факты, о которых не рассказывают в школе. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".
"Проект выглядит как интерактивная карта, на которой отмечено почти сто мест России и мира, связанных с жизнью поэта. К локациям привязаны любопытные факты из биографии Пушкина и истории, случившиеся с ним в этих местах. Гости проекта увидят "наше все" с разных сторон: и подростком, который стеснялся пригласить в неубранный дом друзей, и романтиком, который ушел странствовать с цыганкой и ее табором, и увлеченным историком, который проехал полстраны для разговора со свидетелями пугачевского бунта. Всего на карте проекта отмечено 99 точек с фактами и историями из жизни великого поэта, причем многие из этих фактов не проходят в школе", - говорится в пресс-релизе.
Пушкинские места и истории собраны так, чтобы отразить разные грани личности поэта - "Историк", "Ребенок", "Повеса", "Гурман" и т.д. Чтобы на карте было удобнее ориентироваться, места распределены по девяти категориям. Переключаясь между ними, пользователи узнают, где поэт общался с женщинами, дрался на дуэлях, вкусно обедал, играл в карты, путешествовал, обсуждал политическую ситуацию в стране, собирал исторические материалы и проводил время в детстве. Также можно "бросить кости" и узнать случайный факт из биографии поэта.
Материалы собраны при поддержке Государственного музея им. А. С Пушкина.