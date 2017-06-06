В Ташкенте прошла акция, посвященная дню русского языка и дню рождения Пушкина

ТАШКЕНТ, 6 июня. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Поэтическая акция прошла во вторник у памятника Пушкину, открытому в Ташкенте к 175-летию великого поэта, в 1974 году. Торжественную церемонию, в которой приняли участие представители национально-культурных центров, творческой общественности столицы, студенты, преподаватели русского языка, открыл председатель правления Союза писателей Узбекистана Мухаммад Али.

"Гениального русского поэта любят и знают в Узбекистане, узбекские литераторы и поэты пытаются постичь философию его поэзии, через которую знакомятся с богатством русского языка", - сказал он.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев в своем выступлении на церемонии отметил, что "гений Пушкина продолжает вдохновлять многих узбекских авторов". Выдающийся классик узбекской литературы Айбек еще в 30-е годы прошлого столетия писал, что "поэзия Пушкина окажет большое влияние на узбекскую литературу и уже сейчас чувствуется влияние его мастерства на творчество некоторых поэтов". "В каждом доме, где почитают Навои, почитают и Пушкина", - процитировал Тюрденев еще одного классика узбекской литературы Хамида Алимджана.

Монумент, где прошла многочисленная акция, создали известные скульпторы Михаил Аникушин и архитектор Сабир Адылов. По признанию многих экспертов, "ташкентский" Пушкин - художественный шедевр, которым может гордится любая столица мира.

Выступающие отмечали, что этот монумент знаменует не только творческое наследие великого поэта, но и укрепление российско-узбекских культурных и гуманитарных связей, благодаря чему русский язык остается языком межнационального общения.