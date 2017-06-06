Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ташкенте прошла акция, посвященная дню русского языка и дню рождения Пушкина

Культура
6 июня, 12:40 UTC+3 ТАШКЕНТ /Корр. ТАСС, Валерий Бирюков

В мероприятии приняли участие представители национально-культурных центров, творческой общественности столицы, студенты, преподаватели русского языка

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАШКЕНТ, 6 июня. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Поэтическая акция прошла во вторник у памятника Пушкину, открытому в Ташкенте к 175-летию великого поэта, в 1974 году. Торжественную церемонию, в которой приняли участие представители национально-культурных центров, творческой общественности столицы, студенты, преподаватели русского языка, открыл председатель правления Союза писателей Узбекистана Мухаммад Али.

"Гениального русского поэта любят и знают в Узбекистане, узбекские литераторы и поэты пытаются постичь философию его поэзии, через которую знакомятся с богатством русского языка", - сказал он.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев в своем выступлении на церемонии отметил, что "гений Пушкина продолжает вдохновлять многих узбекских авторов". Выдающийся классик узбекской литературы Айбек еще в 30-е годы прошлого столетия писал, что "поэзия Пушкина окажет большое влияние на узбекскую литературу и уже сейчас чувствуется влияние его мастерства на творчество некоторых поэтов". "В каждом доме, где почитают Навои, почитают и Пушкина", - процитировал Тюрденев еще одного классика узбекской литературы Хамида Алимджана.

Монумент, где прошла многочисленная акция, создали известные скульпторы Михаил Аникушин и архитектор Сабир Адылов. По признанию многих экспертов, "ташкентский" Пушкин - художественный шедевр, которым может гордится любая столица мира.

Выступающие отмечали, что этот монумент знаменует не только творческое наследие великого поэта, но и укрепление российско-узбекских культурных и гуманитарных связей, благодаря чему русский язык остается языком межнационального общения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Узбекистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
9
Путин посетил новый концертный зал в поселке Репино
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
2
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
3
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
4
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
5
"Известия": заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года
6
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
7
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
Темы дня
Загрузка...
Реклама