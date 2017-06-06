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Мультимедийный музей истории казанских татар открылся в Татарстане

Культура
6 июня, 17:00 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, июня. /ТАСС

Посетители музея смогут примерить национальные костюмы в виртуальной примерочной и ознакомиться с историей становления общества казанских татар

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КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Мультимедийный музей истории казанских татар, который расскажет об их быте в XVI-XIX веках, открылся в Старо-Татарской слободе. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Татарстана по туризму.

"Экспозиция мультимедийного музея полностью состоит из авторского контента. В течение года в реализации данного проекта приняли участие более ста человек - профессионалов высокого класса со всей России", - пояснили в пресс-службе.

В музее расположены пять тематических залов на площади 250 квадратных метров. Посетители смогут увидеть на больших экранах историю становления самобытного общества казанских татар с XVI по XIX век, примерить национальные костюмы в виртуальной примерочной, изучить биографию известных личностей и историю построек, вращая макеты зданий на большом экране.

В зале для чаепития гостей встретит "виртуальная бабушка-хозяйка", которая с большого экрана проведет мастер-класс традиционного татарского чаепития и расскажет про национальные сладости. Затем посетители смогут "испытать на себе" аттракцион виртуальной реальности "прогулка на санях "Барабус" по Старо-Татарской слободе XIX века".

Старая Татарская (Старо-Татарская) слобода - одна из исторических частей и комплексных достопримечательностей в центре Казани, в южной части Вахитовского района города.

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